Μπράουν, Κριμίλη, Πρινς έκαναν μεγάλο ματς, ο Παναθηναϊκός εγκλώβισε τον Ολυμπιακό στην άδεια Λεωφόρο και τον έριξε στα σκοινιά με 90-70, κάνοντας το 3-0 στην ημιτελική σειρά.

Μπορεί το κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» να ήταν άδειο, καθότι κεκλεισμένων των θυρών, η ομάδα της Σελέν Ερντέμ ήταν γεμάτη ενέργεια και συγκέντρωση και με τρομερό μπάσκετ διέλυσε τις «ερυθρόλευκες» με 20άρα και πλέον έχει match ball στις 21 Μαρτίου στο ΣΕΦ.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο παρκέ σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τις «πράσινες» να έχουν 30 ασίστ για 14 λάθη και 8 κλεψίματα, με 9/14 αιφνιδιασμούς και τρομερή άμυνα.

Πλέον το «τριφύλλι» προηγείται με 3-0 νίκες και θέλει ακόμα μία για να φτάσει τις 4 και να πάρει την πρόκριση για τους τελικούς, εκεί που θα αντιμετωπίσει τον Αθηναϊκό, εκτός θαύματος.

Πρωταγωνίστρια για τον Παναθηναϊκό ήταν η Τζαελίν Μπράουν με 24 πόντους (4/6 διπ., 3/5 τριπ., 7/7 βολές, 6 ριμπ., 6 ασ.), με τις Σεντόνα Πρινς (7/9 διπ., 9 ριμπ.), Ιωάννα Κριμίλη (4/5 τριπ., 6ασ.) και Σαμάνθα Γαλανόπουλος (4/5 διπ., 3/7 τριπ.) να έχουν από 17.

Από την πλευρά του Ολυμπιακού πρωταγωνίστριες ήταν οι Ελέαννα Χριστινάκη με 21 πόντους (5/10 διπ., 8/8 βολές) και Σιέρα Τζόνσον με 20 (8/14 διπ.).

Τρομερή «πράσινη» άμυνα και +14 για τον Παναθηναϊκό

O Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι, είχε διάθεση να τρέξει και με την Χριστινάκη προηγήθηκε με 0-4 στο 2', με τον Παναθηναϊκό να ανεβάζει σταδιακά ρυθμό και με τις Πρινς και Γαλανόπουλος να ισοφαρίζει σε 4-4 στο 4'. Το παιχνίδι κυλούσε σε χαμηλό σκορ, με την Μπράουν να γράφει το 6-5 στο 5', πριν η Γαλανόπουλος στο 6' διαμορφώσει το 8-5. Η ομάδα της Ερντέμ έβρισκε ρυθμό και στο 7' μετά από πολύ ωραία συνεργασία έκανε με την Πρινς το 10-5, με την Κριμίλη στο 8' μετά από baseline επαναφορά να γράφει το 12-6. Το «τριφύλλι» έτρεξε με τη σειρά του στο ανοικτό γήπεδο, με την Σπανού να πηγαίνει τη διαφορά στους 8 (14-6), με την Πρινς στο 9' να γράφει το 17-6. Η Σπανού με τρίποντο στο 10' πήγε τον Παναθηναϊκό στο +14 (20-6), με την Μπράουν με 2/2 βολές να κάνει το 22-6 και τις «πράσινες» να «τρέχουν» σερί 12-0. Το μόνο που κατάφερε ο Ολυμπιακός, που είχε κολλήσει στην εξαιρετική άμυνα του «τριφυλλιού» ήταν να μειώσει σε 22-8 στο τέλος του δεκαλέπτου, πετυχαίνοντας καλάθι μετά από σχεδόν 6 λεπτά.

Προσπάθησε να επιστρέψει ο Ολυμπιακός, κράτησε τη διαφορά το «τριφύλλι»

Κριβάσεβιτς και Νικολοπούλου απάντησαν με σερί 4-0 στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου (22-12), με τον Παναθηναϊκό όμως να πατάει και πάλι το γκάζι και με τρίποντο της Κριμίλη να πηγαίνει εκ νέου στο +15 (27-12) στο 12'. Η «πράσινη» άμυνα έκανε και πάλι δουλειά, με τον Ολυμπιακό να δυσκολεύεται πολύ να βρει τον δρόμο προς το καλάθι και την Τζόνσον στο 14' να μειώνει σε 29-17, για να απαντήσει άμεσα η Σπανού στο 15' για το 31-17. Η ομάδα της Δρακάκη με σερί 4-0, μετά το τάιμ άουτ που κάλεσε, έριξε τη διαφορά στους 10 (31-21) στο 16', με την Πρινς (11π.) στο 18' με 2/2 βολές να γράφει το 35-23. Η Κριμίλη στον αιφνιδιασμό στο πήγε και πάλι τη διαφορά στους 14 (37-23), αλλά τον Ολυμπιακό να απαντά με σερί 7-0 και με τρίποντο της Γιακούμπτσοβα να μειώνει μετά από ώρα σε μονοψήφια τιμή (37-30). Η Χριστινάκη στο 19' έκανε το 38-32, με τον Παναθηναϊκό αυτή τη φορά να έχει κολλήσει στην επίθεση και το ψηλό σχήμα με τις Οκοσούν-Πρινς να μην τραβάει, αλλά την Μπράουν με buzzer beater τρίποντο να διαμορφώνει το 41-32 στο ημίχρονο.

Νέα προσπάθεια από τις «ερυθρόλευκες», ακόμα μία απάντηση από τον Παναθηναϊκό

Η Γαλανόπουλος με την έναρξη της τρίτης περιόδου στον αιφνιδιασμό πήγε και πάλι τη διαφορά στους 11 (43-32), με την Πρινς (13π.) μετά από επιθετικό ριμπάουντ να κάνει το 45-32. Η Χριστινάκη σε μία... σκοτωμένη επίθεση με τρίποντο μείωσε σε 47-37, με τον Παναθηναϊκό όμως να απαντά άμεσα με δικό του 5-0 και με τις Φιτζέραλντ και σουτ από την περιφέρεια της Γαλανόπουλος να πηγαίνει και πάλι στο +15 (52-37) στο 24'. Η ομάδα της Δρακάκη όμως δεν άφησε το «τριφύλλι» να ξεφύγει με τρίποντο της Σπυριδοπούλου έφερε τη διαφορά στους 10 (52-42), με την Σπανού να απαντά στο 28' για το 57-44. Ο Ολυμπιακός είχε μπει στο μπόνους και το εκμεταλλεύτηκε, με την Χριστινάκη με 2/2 βολές να κάνει το 57-49 στο 29', με την Ελληνίδα φόργουορντ (19π.) να ρίχνει τη διαφορά μετά από ώρα στους 6 (57-51). Η Μπράουν από την γραμμή έγραψε το 59-51 στο 30', με την Κριμίλη, όπως στο τέλος του ημιχρόνου η Μπράουν, με τρίποντο να ρίχνει στα σκουπίδια την αντεπίθεση του Ολυμπιακού και να πηγαίνει την ομάδα της Ερντέμ στο +13 (64-51).

Με τρομερό μπάσκετ άνετα κι εύκολα στο 3-0 η ομάδα της Ερντέμ

Η Χριστινάκη με την εκκίνηση της τέταρτης περιόδου έκανε το 64-53, με την Μπράουν (19π.) να απαντά στο 32' για το 67-53, πριν η Κριμίλη (14π., 3/5 τριπ.) με τρίποντο στο 33' ανεβάσει και πάλι τη διαφορά στους 15 (70-55). Η Γαλανόπουλος στο 34' μετά από απίθανη ασίστ της Μπράουν (5ασ.) διαμόρφωσε το 72-55, με την ασταμάτητη Μπράουν (22π.) με τρίποντο να στέλνει τη διαφορά για πρώτη φορά στους 20 (75-55). Ο Παναθηναϊκός έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ και με ακόμα ένα σουτ από την περιφέρεια της Γαλανόπουλος διαμόρφωσε το 78-55 και την ομάδα της Ερντέμ να καθαρίζει από νωρίς την υπόθεση νίκη. Τα υπόλοιπα λεπτά ήταν προφανώς διαδικαστικά, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει άνετα στην επικράτηση με το 90-70 και να κάνει το 3-0 στη σειρά των ημιτελικών, απέχοντας μόλις μία νίκη από τους τελικούς.

Τα δεκάλεπτα: 22-8, 41-32, 64-51, 90-70

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