Ομπράντοβιτς: «Δεν αντέξαμε την πίεση»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του μετά την ήττα του Ερυθρού Αστέρα από την Μπάγερν στάθηκε στην πίεση που είχε και δεν άντεξε η ομάδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν θα σχολίαζα την βαθμολογία γιατί όλα μπορούν να αλλάξουν. Αυτή η ήττα σημαίνει πολλά με αρνητική έννοια. Δεν είναι εύκολο να παίζεις, ειδικά εναντίον ομάδων όπως η Μπάγερν αυτή τη στιγμή. Έχουν ποιότητα και δεν έχουν την πίεση των αποτελεσμάτων. Δεν αντέξαμε την πίεση.

Το ποσοστό μας στα σουτ ήταν κάτω από το επίπεδο που περιμέναμε, αλλά αν το συγκρίνω με παιχνίδια του παρελθόντος, δεν βασιζόμασταν πάντα στα τρίποντα. Αν θυμάμαι σωστά τον αγώνα εναντίον της Ζαλγκίρις, ουσιαστικά δεν πετύχαμε τρίποντο, αλλά κερδίσαμε. Η νοοτροπία που πρέπει να υπάρχει σε παιχνίδια σαν κι αυτό είναι ότι κερδίζονται μέσω της άμυνας. Ξεκινήσαμε άσχημα, για λόγους που δεν γνωρίζω, ίσως το βάρος του παιχνιδιού.

Ειδικά στην άμυνα επιτρέψαμε στην Μπάγερν να ελέγξει τον ρυθμό. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν μια εντελώς διαφορετική εικόνα, αλλά όταν επιτρέπεις σε παίκτες που ξέρουν πώς να παίζουν... ο Ραθαν-Μέις δεν είχε κανένα ρόλο νωρίτερα, αλλά τώρα έπαιξε χωρίς πίεση. Οι άνθρωποι βρίσκουν ρυθμό και τρόπους να σκοράρουν. Δεν ήμασταν στο ίδιο επίπεδο, ειδικά στην άμυνα, και αυτό μας κόστισε».