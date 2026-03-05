Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε ο Χολμς, εκτός ο Σαμοντούροβ - Κρίνεται την Παρασκευή του Λεσόρ

Ο Ρίσον Χολμς προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Εκτός ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ. Την Παρασκευή (6/3) θα κριθεί η συμμετοχή του Ματίας Λεσόρ.

Με μοναδική απουσία αυτή του Σαμοντούροβ θα παραταχθεί το «τριφύλλι» στο ΣΕΦ, με τον Χολμς να προπονείται κανονικά την Πέμπτη (5/3) και να τίθεται στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το ματς της 30ης αγωνιστικής της Euroleague.

Την Παρασκευή θα κριθεί η συμμετοχή του Ματίας Λεσόρ, με τον Γάλλο σέντερ να έχει κάνει δύο προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα και να είναι δική του απόφαση αν θα είναι στην 12άδα και θα πάρει χρόνο συμμετοχής κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σίγουρη πάντως είναι η παρουσία του στο παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις που έρχεται στο «T-Center», με τον Αταμάν να δηλώνει: «Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον. Ο Ματίας ήταν από τα πιο σημαντικά κλειδιά της ομάδας στην επιτυχία μας το 2024. Δεν είμαι σίγουρος αν θα είναι σίγουρα αύριο στο παρκέ, θα το αποφασίσει εκείνος.

Όμως στο επόμενο ματς της Euroleague θα είναι 100% στο παρκέ, ελπίζω. Θα είναι δική του απόφαση. Έχει κάνει μόνο δύο προπονήσεις με την ομάδα. Δεν έχει παίξει ομαδικό μπάσκετ για 1,5 χρόνο. Έχει κάνει μόνο δύο ομαδικές προπονήσεις. Είναι υγιής, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστεί στο πέντε εναντίον πέντε.

Αύριο το πρωί εκείνος θα αποφασίσει αν θα παίξει ή όχι. Έχουμε μια δυνατή ομάδα και είμαι σίγουρος 100% πως θα αγωνιστεί με τη Ζαλγκίρις. Για αύριο θα δούμε».