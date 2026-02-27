Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής: Μαυροβούνιο και Πορτογαλία έπιασαν την Ελλάδα στο 2-1

Η Πορτογαλία κέρδισε εύκολα την Ρουμανία και μαζί με την νίκη του Μαυροβουνίου κόντρα στην Εθνική μας ομάδας δημιούργηθηκε τριπλή ισοβαθμία. Αναλυτικά η βαθμολογία στον όμιλο και η επόμενη αγωνιστική.

Η Ελλάδα ηττήθηκε εντός έδρας από το Μαυροβούνιο στην 3η αγωνιστική των ευρωπαϊκών προκριματικών για το MundoBasket 2027 και έπεσε στο 2-1.

Στην 4η αγωνιστική το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα παίξει ξανά με το Μαυροβούνιο αυτη την φορά στην Ποντγκόριτσα το βράδυ της Δευτέρας (2/3, 20:00)

Παράλληλα η Πορτογαλία κέρδισε εύκολα εντός έδρας την Ρουμανία και δημιούργησε τριπλή ισοβαθμία με το Μαυροβούνιο και τη Εθνική μας ομάδα με ρεκόρ 2-1.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Ελλάδα – Μαυροβούνιο 65-67

Πορτογαλία – Ρουμανία 99-82

Η βαθμολογία στον όμιλο

1. Πορτογαλία 2-1

2. Ελλάδα 2-1

3. Μαυροβούνιο 2-1

4. Ρουμανία 0-3

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Ρουμανία – Πορτογαλία (2/3, 19:00)

Μαυροβούνιο – Ελλάδα (2/3, 20:00)

Θυμίζουμε πως αν η Ελλάδα προκριθεί στη δεύτερη φάση θα αντιμετωπίσει τις τρεις ομάδες που θα τερματίσουν πρώτες στο Group A, δηλαδή τρεις από τις: Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία, Δανία, συνθέτοντας έναν νέο όμιλο, όπου θα μεταφέρονται οι νίκες από τον πρώτη φάση.

Η βαθμολογία που διασταυρώνεται η Εθνική μας ομάδα

1. Ισπανία 3-0

2. Ουκρανία 2-1

3. Γεωργία 1-2

4. Δανία 0-3

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Ουκρανία – Ισπανία 66-86

Δανία – Γεωργία 71-89

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής