Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής: Μαυροβούνιο και Πορτογαλία έπιασαν την Ελλάδα στο 2-1

Η Ελλάδα ηττήθηκε εντός έδρας από το Μαυροβούνιο στην 3η αγωνιστική των ευρωπαϊκών προκριματικών για το MundoBasket 2027 και έπεσε στο 2-1.
Στην 4η αγωνιστική το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα παίξει ξανά με το Μαυροβούνιο αυτη την φορά στην Ποντγκόριτσα το βράδυ της Δευτέρας (2/3, 20:00)
Παράλληλα η Πορτογαλία κέρδισε εύκολα εντός έδρας την Ρουμανία και δημιούργησε τριπλή ισοβαθμία με το Μαυροβούνιο και τη Εθνική μας ομάδα με ρεκόρ 2-1.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
- Ελλάδα – Μαυροβούνιο 65-67
- Πορτογαλία – Ρουμανία 99-82
Η βαθμολογία στον όμιλο
1. Πορτογαλία 2-1
2. Ελλάδα 2-1
3. Μαυροβούνιο 2-1
4. Ρουμανία 0-3
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
- Ρουμανία – Πορτογαλία (2/3, 19:00)
- Μαυροβούνιο – Ελλάδα (2/3, 20:00)
Θυμίζουμε πως αν η Ελλάδα προκριθεί στη δεύτερη φάση θα αντιμετωπίσει τις τρεις ομάδες που θα τερματίσουν πρώτες στο Group A, δηλαδή τρεις από τις: Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία, Δανία, συνθέτοντας έναν νέο όμιλο, όπου θα μεταφέρονται οι νίκες από τον πρώτη φάση.
Η βαθμολογία που διασταυρώνεται η Εθνική μας ομάδα
1. Ισπανία 3-0
2. Ουκρανία 2-1
3. Γεωργία 1-2
4. Δανία 0-3
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
- Ουκρανία – Ισπανία 66-86
- Δανία – Γεωργία 71-89
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
- Γεωργία – Δανία (2/3, 19:00)
- Ισπανία – Ουκρανία (2/3, 21:30)