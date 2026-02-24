Σερβικά ΜΜΕ: «Συμφώνησαν Παρτιζάν-Μπανταλόνα για τον δανεισμό του Πάρκερ»

Για οριστική συμφωνία της Παρτιζάν με την Μπανταλόνα για την μετακίνηση του Τζαμπάρι Πάρκερ, κάνουν λόγο δημοσιεύματα από την Σερβία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Σέρβοι, οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου θα παραχωρήσουν τον Αμερικανό γκαρντ στην ισπανική ομάδα με την μορφή του δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν.

Οι Σέρβοι, αναφέρουν ότι η Μπανταλόνα θα καλύψει μέρος του συμβολαίου του Τζαμπάρι Πάρκερ, με τον Αμερικανό να αναμένεται στην Ισπανία τις επόμενες ημέρες για να ολοκληρώσει και τυπικά την μετακίνησή του.

Θυμίζουμε ότι η Μπανταλόνα, είναι μια από τις πιθανές αντιπάλους της ΑΕΚ στα προημιτελικά του BCL, ενώ η ισπανική ομάδα θα φιλοξενήσει και το Final Four της διοργάνωσης.