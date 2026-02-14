Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στον Αμύντα και πήρε μία πολύ εύκολη νίκη με 92-57.

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Αμύντα για την 19η αγωνιστική της Α1 Γυναικών και πήρε μία πολύ εύκολη νίκη με 92-57. Έτσι, πλέον οι «ερυθρόλευκες» έχουν ρεκόρ 14-3, ενώ οι φιλοξενούμενες έπεσαν στο 2-15.

Για τον Ολυμπιακό η Τζόνσον ολοκλήρωσε τον αγώνα με 18 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ, με την Νικολοπούλου να προσθέτει 5 πόντους, 8 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Από την άλλη, ξεχώρισε η Γκίλντεϊ με 15 πόντους, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ η Μόρτενσεν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 46-28, 73-42, 92-57

