Elite League: Δοκιμασία στους Σοφάδες για την Χαλκίδα

Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Elite League το απόγευμα του Σαββάτου (14/2).
Η Χαλκίδα δοκιμάζεται εκτός έδρας στην Καρδίτσα κόντρα στους Σοφάδες, με την ομάδα του Νίκου Οικονόμου να θέλει να διευρύνει το νικηφόρο σερί της και να παραμείνει στην πρώτη τετράδα.
Παράλληλα ο Πανερυθραϊκός υποδέχεται το Πειραματικό Μαχητές σε μια αναμέτρηση κρίσιμη και για τις δυο ομάδες που βρίσκονται στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.
Η επόμενη αγωνιστική (22η, 14-16/2)
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
17:00 Σοφάδες-ΑΓΕΧ (YouTube HellenicBF)
17:00 Νίκη Βόλου-Λαύριο Boderm (YouTube HellenicBF)
17:00 Πανερυθραϊκός-Μαχητές Πειραματικό (YouTube HellenicBF)
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
17:00 Δάφνη-Vikos Φalcons (YouTube HellenicBF)
17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου
17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)
18:30 Ψυχικό-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Ρεπό: ΝΕ Μεγαρίδος