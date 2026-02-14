Elite League: Δοκιμασία στους Σοφάδες για την Χαλκίδα

Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Elite League το απόγευμα του Σαββάτου (14/2).

Η Χαλκίδα δοκιμάζεται εκτός έδρας στην Καρδίτσα κόντρα στους Σοφάδες, με την ομάδα του Νίκου Οικονόμου να θέλει να διευρύνει το νικηφόρο σερί της και να παραμείνει στην πρώτη τετράδα.

Παράλληλα ο Πανερυθραϊκός υποδέχεται το Πειραματικό Μαχητές σε μια αναμέτρηση κρίσιμη και για τις δυο ομάδες που βρίσκονται στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Η επόμενη αγωνιστική (22η, 14-16/2)

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

17:00 Σοφάδες-ΑΓΕΧ (YouTube HellenicBF)

17:00 Νίκη Βόλου-Λαύριο Boderm (YouTube HellenicBF)

17:00 Πανερυθραϊκός-Μαχητές Πειραματικό (YouTube HellenicBF)

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

17:00 Δάφνη-Vikos Φalcons (YouTube HellenicBF)

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)

18:30 Ψυχικό-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: ΝΕ Μεγαρίδος