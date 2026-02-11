Νετζήπογλου: «Ιδιαίτερο το ματς λόγω των φιλάθλων, είμαι πάντα διαθέσιμος»

Ο Όμηρος Νετζήπογλου στις δηλώσεις του πριν από το ματς του Ολυμπιακού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα για την 28η αγωνιστική της Εuroleague (12/2, 21:15) στάθηκε στις ιδιαιτερότητες της αναμέτρησης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ματς: «Σίγουρα μιλάμε για ένα ιδιαίτερο παιχνίδι λόγω αυτού που υπάρχει με τους φιλάθλους. Αλλά θεωρώ ότι κάθε παιχνίδι μετράει. Μην ξεχνάμε ότι το προηγούμενο παιχνίδι μέσα εκεί πέρα, στην έδρα τους, είχαμε χάσει, οπότε θέλουμε να πάμε πολύ συγκεντρωμένοι και να είμαστε πιστοί στο πλάνο του προπονητή και να διεκδικήσουμε αυτό το παιχνίδι».

Για δική του ετοιμότητα: «Εντάξει, δουλεύω καθημερινά. Οι προπονήσεις που κάνουμε εδώ πέρα είναι σε πολύ υψηλή ένταση. Το να μαρκάρεις παίκτες τόσο υψηλού επιπέδου νομίζω σε βοηθάει και σε κάνει καλύτερο. Οπότε αυτό που έχω να κάνω εγώ είναι να είμαι πάντα έτοιμος και να είμαι πάντα διαθέσιμος σε ό,τι χρειαστεί η ομάδα και ό,τι θέλει ο προπονητής».