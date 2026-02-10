Αποχαιρέτησε το Eurocup με βαριά ήττα ο Πανιώνιος από την Μπεσίκτας

Η Μπεσίκτας ήταν ανώτερη μετά το πρώτο δεκάλεπτο, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Πανιώνιο επικρατώντας με 114-74. Φοβερή επίδοση στα τρίποντα από τους Τούρκους (19/28τρ.).

Ο Πανιώνιος αποχαιρέτησε με βαριά ήττα το Eurocup. Οι «κυανέρυθροι» δεν μπόρεσαν να περιορίσουν την ανώτερη και πιο ποιοτική Μπεσίκτας, με την τουρκική ομάδα να επικρατεί με 114-74 για την τελευταία αγωνιστική του ομίλου.

Η ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς με τη νίκη βελτίωσε το ρεκόρ της σε 13-5 και πέρασε απευθείας στα προημιτελικά του Eurocup, με τον «Ιστορικό» να κλείνει την διοργάνωση με 15 ήττες και 3 νίκες.

Η τουρκική ομάδα εκτέλεσε με ασύλληπτα ποσοστά από τα 6.75μ. (19/28τρ), έχοντας επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Βίτο Μπράουν ήταν πρώτος σκόρερ με 15 πόντους (5/6τρ.), με τον Άντονι Μπράουν να προσθέτει επίσης 15 πόντους. Στους 14 πόντους σταμάτησε ο Μόργκαν (3/3τρ.), με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού Ματ Τόμας να συμπληρώνει 12 πόντους με 3/6τρ.

Από την άλλη πλευρά για την ομάδα της Νέας Σμύρνης ο Νέιτ Ουότσον ξεχώρισε με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον Αλέξανδρο Νικολαϊδη να προσθέτει 12 πόντους και 5 ασίστ. Διψήφιος και ο Μπράντον Τέιλορ με 10 πόντους και 5 ασίστ.

Γρήγορος ρυθμός, υψηλό σκορ και τουρκικό προβάδισμα

Ο Πανιώνιος μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση, με τους Τέιλορ και Ουότσον να δίνουν ρυθμό και σκορ για το +4 των κυανέρυθρων (9-5 στο 2’). Οι παίκτες του Μάρκοβιτς δεν είχαν αστοχήσει σε σουτ (4/4 σουτ, 4/4 βολές), με τον Νικολαϊδη να δίνει ενέργεια για το +149 στο 3΄Η Μπεσίκτας συμπλήρωσε γρήγορα τα πέντε ομαδικά, με τον «Ιστορικό» να οδηγείται από νωρίς στην γραμμή των βολών, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα του (20-14 στο 6’). Η τουρκική ομάδα ανέβασε την ένταση της, βρήκε ρυθμό στην επίθεση και με επιμέρους 1-7 πήρε τα ηνία (21-22 στο 8’) για πρώτη φορά στο ματς. Οι παίκτες του Αλιμπίγιεβιτς «πυροβολούσαν» από τα 6.75μ. για να κλείσουν το πρώτο δεκάλεπτο στο +5 (26-31) σε μια περίοδο με γρήγορο ρυθμό και υψηλό σκορ.

Ανώτερη η τουρκική ομάδα, «πυροβολούσε» από τα 6.75μ. και εκτόξευσε την διαφορά

Η Μπεσίκτας με το καλημέρα του δεύτερου δεκαλέπτου επέβαλε τον ρυθμό της και με σερί 8-0 ανέβασε το προβάδισμα της σε διψήφια επίπεδα (+13, 26-39 στο 12’), εκτελώντας με πολύ καλά ποσοστά από μακριά (8/11τρ.). Οι παίκτες του Αλιμπίγιεβιτς κυριαρχούσαν πλήρως στο παρκέ, ο Πανιώνιος αδυνατούσε να βρει εύκολο σκορ, με τον Σανλί να βρίσκει τους πρώτους του πόντους για το +17 των φιλοξενουμένων (27-44 στο 14’). Ο Ουότσον έδινε συνεχώς λύσεις μέσα από την ρακέτα (14π. 35-49 στο 17’), με την Μπεσίκτας να εκτοξεύει την διαφορά πάνω από τους 20π. (+22, 37-59) στο φινάλε του πρώτου μέρους.

Ασταμάτητη η Μπεσίκτας διατήρησε το προβάδισμα της στα επίπεδα των 30π.

Η τουρκική ομάδα είχε βάλει τις βάσεις από το πρώτο ημίχρονο για ένα εύκολο διπλό, με τους παίκτες του Αλιμπίγιεβιτς να συνεχίζουν να εκτελούν με πολύ καλά ποσοστά από τα 6.75μ. (12/17τρ.) για το +25 (41-66 στο 23’). Η Μπεσίκτας δεν άφηνε το πόδι από το γκάζι, ο Ματ Τόμας έστειλε το τουρκικό προβάδισμα στο +30 (45-75 στο 26’) και τον Πανιώνιο να αδυνατεί να κόψει το ρυθμό. Ο Αλιμπίγιεβιτς είχε πάρει σκορ από όλους τους παίκτες που είχε χρησιμοποιήσει, με τους φιλοξενούμενους να κλείνουν το τρίτο δεκάλεπτο στο +31 (52-83).

Αποχαιρέτησε με βαριά ήττα το Eurocup ο Πανιώνιος

Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα, με την Μπεσίκτας να έχει «καθαρίσει» ουσιαστικά τη πρόκριση από το πρώτο κιόλας μέρος. Οι δυο άμυνες είχαν πλεον χαλαρώσει, με την τουρκική ομάδα να εξακολουθεί να σουτάρει με εκπληκτικά ποσοστά (16/24τρ.) και την διαφορά να παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα (+35, 58-93 στο 33'). Η τουρκική ομάδα έπιασε και τους 100π. στέλνοντας την διαφορά πάνω από τους 40π. (65-106 στο 36') με το τελικό 114-74 να αποτυπώνει πλήρως την διαφορά δυναμικότητας των δυο ομάδων.

Τα δεκάλεπτα: 26-31, 37-59, 52-83, 74-114.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης