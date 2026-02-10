Ο Ραζνάτοβιτς αποκάλυψε τον λόγο που σταμάτησε τη συνεργασία του με τον Λεσόρ

O Mίσκος Ραζνάτοβιτς σε δηλώσεις του αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο σταμάτησε να εκπροσωπεί τον Ματίας Λεσόρ.

Ποια ήταν η αιτία; Ο τρόπος της απόφασης του Γάλλου σέντερ να μετακομίσει στην Παρτιζάν, αφού αρχικά ήθελε να πάει στον Ερυθρό Αστέρα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Indirektno»:

«Ο Ματίας Λεσόρ ήταν παίκτης μου, εγώ βρισκόμουν στην Αμερική. Ήταν ήδη Σεπτέμβρης όταν τον πήρα τηλέφωνο και του είπα: "Έχεις μια απίστευτη κατάσταση μπροστά σου, προτάσεις από Ερυθρό Αστέρα και Παρτιζάν. Η Παρτιζάν παίζει Eurocup και δίνει περισσότερα χρήματα, ο Ερυθρός Αστέρας παίζει Euroleague αλλά προσφέρει λιγότερα”." Μου είπε "εντάξει, θα το σκεφτώ" και μετά με πήρε και μου είπε: "Θέλω Παρτιζάν".

Ενημερώνω τον Σάβιτς, έρχεται το συμβόλαιο και το στέλνω στον Λεσόρ. Δεν απαντά όλη μέρα. Τελικά τον βρίσκω και μου λέει: "Μίσκο, δεν ξέρω πώς να στο πω. Χθες που μιλούσαμε ήμουν σε μεγάλο καβγά με τη μητέρα μου και σου είπα Παρτιζάν, ενώ εννοούσα Ερυθρό Αστέρα". Του απάντησα: "Ξέρεις τι, Ματίας; Αν τώρα σε πάω στον Ερυθρό Αστέρα, θα είμαι εχθρός για πάντα. Ο κόσμος θα πιστέψει ότι πήρα το συμβόλαιο του Παρτιζάν για να εξασφαλίσω καλύτερους όρους αλλού".

Αυτός ήταν και ο λόγος, όπως αποκάλυψε ο διάσημος ατζέντης, που διέκοψαν αμφότερες πλευρές τη συνεργασία τους με τον ίδιο να ανακοινώνει χαρακτηριστικά στον Λεσόρ: «Ματίας, πρέπει να σε αποδεσμεύσω. Δεν σε εκπροσωπώ άλλο», καθώς δεν ήθελε να αντιμετωπίσει αυτή τη συνθήκη.