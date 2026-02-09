Η Παρτίζαν έσπασε το αήττητο της Ντουμπάι και την έπιασε στην κορυφή

Η ομάδα του Χοάν Πεναρόγια πήρε το ντέρμπι κορυφής στην Αδριατική Λίγκα, επικρατώντας της Ντουμπάι με 86-76 με τον Ουάσιγκτον να πραγματοποιεί μυθική εμφάνιση (33π.).

Η Παρτίζαν με τη νίκη βελτίωσε το ρεκόρ της σε 15-1 και έσπασε το αήττητο της ομάδας του Γιούριτσα Γκόλεματς πιάνοντας την στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Εκτός από τον Ουάσινγκτον, ο Στέρλινγκ Μπράουν πρόσθεσε 12 πόντους, με 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με το Μπόνγκα να προσθέτει 10 πόντους.

Από την άλλη πλευρα ο Καμπενγκέλε κυριάρχησε στο ζωγραφιστό με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον Μπέικον να συμπληρώνει 17 πόντους με 7 ριμπάουντ.

Πλέον η Παρτίζαν στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης (21:30, 13/2) για την 28η αγωνιστική της Euroleague, με την Ντουμπάι να ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο (21:30, 13/2).