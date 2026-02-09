Ο Ερυθρός Αστέρας πήρε μεγάλο διπλό στην έδρα της πρωτοπόρου της ABA League, Μπουντούτσνοστ, την οποία νίκησε με σκορ 93-80, λίγες μέρες πριν ταξιδέψει στην Ελλάδα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (12/2, 21:15).

Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς άφησε γρήγορα πίσω της την «γκέλα» στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μακάμπι για την Euroleague και πήρε ένα σπουδαία διπλό στην Αδριατική Λίγκα. Έτσι, ανέβηκε στο 12-4 και πλέον... κυνηγάει τους πρωτοπόρους Μαυροβούνιους (13-3 ρεκόρ).

Απόλυτος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Τζόρνταν Νουόρα, που μέτρησε 21 πόντους, με τον Ντονάτας Μοτεγιούνας να προσθέτει 12 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Ο Ερυθρός Αστέρας στρέφει πια την προσοχή του στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την 28η αγωνιστική της Euroleague (12/2, 21:15).

Τα Δεκάλεπτα: 29-22, 38-45, 64-67, 80-93.