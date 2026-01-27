ΠΑΟΚ: Ατομικό ο Μπέβερλι, επέστρεψε ο Άλεν

Ο ΠΑΟΚ είδε τον Τίμι Άλεν να επιστρέφει στις προπονήσεις, ενώ την ίδια ώρα ο Πάτρικ Μπέβερλι ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το διήμερο ρεπό που έδωσε σε όλη την ομάδα ο Jure Zdovc ήταν κάτι παραπάνω από απαραίτητο, με το πολύ απαιτητικό πρόγραμμα που περιμένει τον ΠΑΟΚ μέχρι τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες, αλλά και με την χωρίς ευρωπαϊκό αγώνα εβδομάδα που διανύουμε.

Η ομάδα επέστρεψε σήμερα στο PAOK Sports Arena για την πρώτη προπόνηση ενόψει του αγώνα του Σαββάτου (31/1, 16:00) με την Μύκονο Betsson. Ο Timmy Allen επέστρεψε στο πρόγραμμα προπονήσεων της ομάδας, ενώ ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία ακολούθησε ο Patrick Beverley, ο οποίος αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο δικέφαλο μηριαίο στο αριστερό του πόδι.

Ξεκινώντας από τον αγώνα του Σαββάτου με τη Μύκονο, ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα τις επόμενες 20 ημέρες, με 6 τουλάχιστον αγώνα σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ είναι…

Σάββατο 31/1/26 (16:00)

ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson

Τετάρτη 4/2/26 (17:30)

ΠΑΟΚ – Sporting

Σάββατο 6/2/26 (16:00)

Κολοσσός Η Hotels – ΠΑΟΚ

Τετάρτη 11/2/26 (17:30)

ΠΑΟΚ – Surne Bilbao Basket

Σάββατο 14/2/26 (18:15)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

Τετάρτη 18/2/26 (20:00)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Από την έκβαση του αγώνα Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για την προημιτελική φάση του Allwyn Final8, θα εξαρτηθεί εάν θα υπάρχουν και άλλα παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ, σε ημιτελικό (19/2/26) και τελικό (21/2/26) του Κυπέλλου».