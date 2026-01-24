Ανατροπή και νίκη για την Μπαχτσέσεχιρ πριν το ματς με τον Άρη

Χάρη στο εκπληκτικό τέταρτο δεκάλεπτο η Μπαχτσέσεχιρ κέρδισε την Τουρκ Τέλεκομ με 82-73 λίγες μέρες πριν υποδεχθεί τον Άρη (28/1) για την 16η αγωνιστική του Eurocup.

Οι γηπεδούχοι έτρεξαν επιμέρους σκορ 25-8 στην τελευταία περίοδο και συγκεκριμένα το 66-67 μετατράπηκε σε 82-69. Πρώτος σκόρερ των νικητών, που ανέβηκαν στο 12-5 και στην 3η θέση, ήταν Μαλάκι Φλιν με 19 πόντους και 5/8 τρίποντα και ακολούθησαν ο Κάλεμπ Χόμσλι με 16 πόντους και ο Τρέβιον Ουίλιαμς με 14 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Για την Τουρκ Τέλεκομ, που υποχώρησε στο 11-6, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ουρός Τριφούνοβιτς με 15 πόντους και από κοντά ήταν ο Μάρκο Σιμόνοβιτς.

Τα δεκάλεπτα: 16-33, 42-50, 57-65, 82-73