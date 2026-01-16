Η Παρτιζάν δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Ιγκοκέα και κέρδισε με άνεση (103-81) το εξ αναβολής παιχνίδι για την 7η αγωνιστική.

Η Παρτιζάν κοντραρίστηκε με την Ιγκοκέα για το εξ αναβολής παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής της Αδριατικής λίγκας. Η ομάδα του Πεναρόγια πήρε από την αρχή τον έλεγχο του αγώνα και πανηγύρισε μία πολύ εύκολη νίκη με . Έτσι, έχει πλέον ρεκόρ 12-1, ενώ οι γηπεδούχοι «έπεσαν» στο 7-5.

Για τους νικητές ο Μπόνγκα είχε 14 πόντους, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμ ε 26:52, με τον Ουάσινγκτον να προσθέτει 20 πόντους, 1 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 27:46. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Γαβρίλοβιτς με 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 18:44 και ο Πόποβιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 9 πόντους, 1 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 21:32.

Τα δεκάλεπτα: 18-33, 46-54, 67-84, 81-103

Τα στατιστικά του αγώνα.