Στις λεπτομέρειες οι Μάτζικ κέρδισαν τους Γκρίζλις (118-111) στη πρώτη μεταξύ τους μάχη στην Ευρώπη. Αποστολή στο Βερολίνο: Τόλης Κοτζιάς.

Οι Γκρίζλις προηγήθηκαν κάποια στιγμή με 20 πόντους, οι Μάτζικ αντεπιτέθηκαν και πέρασαν μπροστά με 11 πόντους και στο τέλος ήταν αυτοί, που χαμογέλασαν στο ματς, που έγινε στην «Uber Arena» του Βερολίνου (118-111).

Ο Πάολο Μπανκέρο έκανε την διαφορά (μέχρι ένα σημείο) για τους νικητές με 26 πόντους, ενώ ο Φρανζ Βάγκνερ ήταν κομβικός στο φινάλε (18 πόντοι). Ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ είχε 30 πόντους για τους ηττημένους.

Στη κατάμεστη «Uber Arena» η πλειοψηφία του κόσμου υποστήριζε τους Ορλάντο Μάτζικ και όχι αδικαιολόγητα, αφού σε αυτούς παίζουν τρεις Γερμανοί: οι δύο Βάγκνερ και ο Τρίσταν Ντα Σίλβα. Οι Μέμφις Γκρίζλις, όμως, ήταν κυρίαρχοι στο πρώτο μέρος με τον Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ να κάνει πράγματα και θάματα. Τελείωσε το πρώτο μέρος με 23 πόντους και βοήθησε τα μέγιστα την ομάδα του να πάει για την ανάπαυλα, προηγούμενη με 67-58. Η διαφορά είχε φτάσει και τους 20 πόντους (52-32) αλλά ο Μπανκέρο δεν ήθελε να χαθεί το παιχνίδι. Και μάλιστα τόσο γρήγορα. Πήρε την κατάσταση στα χέρια του, στο πρώτο αυτό μέρος έβαλε 18 πόντους και έτσι οι Ορλάντο Μάτζικ κάπως συνήλθαν.

Η αντεπίθεση των Μάτζικ συνεχίστηκε ακόμη πιο δυναμικά στην επανάληψη και δεν άργησε μάλιστα να έρθει το προσπέρασμα. Εχοντας και το μπιζάρισμα από την εξέδρα το Ορλάντο έγινε το αφεντικό, παίρνοντας πλέον λύσεις από όλους τους παίκτες του. Και κάπως έτσι προηγήθηκε με 84-73.

Οι Γκρίζλις, όμως, δεν τα παράτησαν. Κάθε άλλο. Με μπροστάρη τον Βινς Ουίλιαμς μπόρεσαν και έκαναν την ανατροπή, λίγο πριν από το φινάλε. Στα τελευταία λεπτά έπεσαν κορμιά. Μία ο ένας πέρναγε στο σκορ, μία ο άλλος για να κερδίσει τελικά το Ορλάντο με 118-111 και με τον Φρανζ Βάγκνερ να είναι αποφασιστικός στην τελική ευθεία του παιχνιδιού.

Η επόμενη ευρωπαϊκή μάχη των δύο ομάδων είναι την Κυριακή στο Λονδίνο (18/1).

Τα στατιστικά του αγώνα.