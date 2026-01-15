Σπουδαίο διπλό πήρε ο Ερυθρός Αστέρας στο Μιλάνο (96-104) χάρη σε μια τρομερή τέταρτη περίοδο και επιμέρους σκορ 14-34 σε αυτό το διάστημα και πάτησε στην πρώτη δεκάδα, προσπερνώντας την Αρμάνι.

Μια... άλλη ομάδα εμφανίστηκε στην τέταρτη περίοδο, ο Ερυθρός Αστέρας έπαιξε «στα κόκκινα» σε άμυνα και επίθεση, καταφέρνοντας να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Έτσι, ανέβηκε στο 12-10 και στην 10η θέση, η Αρμάνι έπεσε στο 11-11, αλλά τουλάχιστον κράτησε τη διαφορά του +10 που είχε κερδίσει στο Βελιγράδι στον Α' γύρο.

Για τους νικητές πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζόρνταν Νουόρα με 22 πόντους, ακολούθησε ο Τσίμα Μονέκε με 18 πόντους, όσους έβαλε και ο καθοριστικός στο τέταρτο δεκάλεπτο Τζάρεντ Μπάτλερ. Άγγιξε το τριπλ-νταμπλ ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ με 15 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε επιθετικά ο Σέιβον Σιλντς με 22 πόντους και 5/7 τρίποντα, ο Λεάντρο Μπολμάρο είχε 13 πόντους, ο Μάρκο Γκούντουριτς πρόσθεσε 11 πόντους και ο Αρμόνι Μπρουκς 10 αλλά με 2/7 τρίποντα.

Στη νέα «διαβολοβδομάδα» που ακολουθεί η Αρμάνι παίζει αρχικά στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ (20/1, 21:45) και στη συνέχεια φιλοξενεί τη Ζαλγκίρις Κάουνας (22/1, 21:30). Αντίστοιχα, ο Ερυθρός Αστέρας παίζει πρώτα στο Μονακό (20/1, 19:45) κι έπειτα στην Μπολόνια κόντρα στη Βίρτους (23/1, 21:30).

Έχτισε σταδιακά διψήφια διαφορά η Αρμάνι

Καλύτερα μπήκε στο ματς ο Ερυθρός Αστέρας και με επιθετική πολυφωνία έφτασε στο 4-10, με την Αρμάνι όμως να αντιδράει άμεσα από μακρινή απόσταση. Τρία σερί τρίποντα από Σιλντς (2) και Μπούκερ δημιούργησαν σερί 11-0 για το 16-12, αλλά οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με την περιφέρειά τους (18-22), με την πρώτη περίοδο να κλείνει στο 25-27.

Με τον Μονέκε να σκοράρει πέντε σερί πόντους ο Ερυθρός Αστέρας έμεινε κοντά στο σκορ (34-32) και η Αρμάνι βρήκε δίοδο στο καλάθι με τους Νίμπο και Μπράουν για το 43-34. Η ομάδα του Πέπε Ποέτα είχε βρει ρυθμό και παρά τις επιθετικές ενέργειες του Νουόρα, έφτασε σε διψήφια απόσταση (49-38) με τον Σιλντς. Με τρίποντο ο Μπρουκς έκανε το 52-40 και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 55-44 με τρίποντο του Μπολμάρο.

Όλα άλλαξαν στην τέταρτη περίοδο

Ο Νουόρα συνέχιζε να παλεύει... μόνος του να βάλει την ομάδα του ξανά δυνατά μέσα στο παιχνίδι (59-52), αλλά οι γηπεδούχοι είχαν πάντα διαφορετικές απαντήσεις και με δύο κολλητά τρίποντα του Σιλντς ξέφυγαν ξανά με 65-52. Η Αρμάνι χάρη στο μακρινό της σουτ συντηρούσε μια απόσταση κοντά στους 10 πόντους (73-62) και έτσι έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο (82-70).

Στο τέταρτο μέρος ο Ερυθρός Αστέρας ήταν αποφασισμένος να κάνει την αντεπίθεσή του. Το τρίποντο του Ντος Σάντος, το γκολ-φάουλ του Μπάτλερ και ακόμα ένα τρίποντο του δεύτερου η σερβική ομάδα έτρεξε σερί 0-13 για την προσπέραση με 83-85. Από εκείνο το σημείο ακολούθησαν έξι εναλλαγές στο προβάδισμα (91-93 στο 37'), όμως η Αρμάνι έπαιζε πλέον χωρίς τον «ζεστό» Σιλντς. Μία καλή άμυνα του Κάλινιτς και ένα καλάθι του ΜακΙντάιρ έχρισε τον Ερυθρό Αστέρα φαβορί (92-98), όμως το τρίποντο του Γκούντουριτς κράτησε ζωντανή την Αρμάνι και ο Οτζελέγε με φόλοου έκανε το 95-100 στο 1'04'' πριν το τέλος. Ο Οτζελέγε πρωταγωνίστησε και στην άμυνα, κάνοντας δύο κοψίματα, ο Έλις είχε 1/2 βολές, o Μονέκε έβαλε τις δικές του (96-102) και τα πάντα είχαν κριθεί στα 22'' πριν το φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 25-27, 55-44, 82-70, 96-104

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