Ο Πανιώνιος στο δεύτερο ημίχρονο... ξύπνησε, έβγαλε μεγάλη αντίδραση, αλλά το καλάθι του Μπατλ στο τέλος έκρινε το ματς υπέρ της Τρέντο (88-87).

Η Τρέντο υποδέχθηκε τον Πανιώνιο στην «BTS Arena» για την 14η αγωνιστική του Eurocup. Στο πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι και κατάφεραν να πάνε στα αποδυτήρια στο +14 (51-37). Ωστόσο, η ελληνική ομάδα στο τρίτο δεκάλεπτο είχαν επιμέρους σκορ 32-13 και κατάφεραν να προηγηθούν με 64-69. Το ματς μετατράπηκε σε «θρίλερ» και κρίθηκε με το buzzer-beater του Μπατλ για το τελικό 88-87. Πλέον, η Τρέντο έχει ρεκόρ 8-6 και ο Πανιώνιος βρίσκεται στο 2-12.

Για τον Πανιώνιο ο Τόμασον είχε 17 πόντους, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 31:11, με τον Κρούζερ να προσθέτει 11 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 28:12. Σημαντική και η συνεισφορά του Τσαλμπούρη με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ σε 28:26.

Από την άλλη, ο Τζόουνς μέτρησε 11 πόντους, 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 23:43 και ο Στιούαρντ τελείωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 30:41. Τέλος, ο Μπαγκέχε σημείωσε 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 25:58.

Δυνατό ξεκίνημα και στο +10 η Τρέντο

Η Τρέντο μπήκε δυνατά στον αγώνα και με ένα σερί 7-0 του Μπαγκέχε πέρασε από νωρίς μπροστά. Ο Σταρκς βρήκε σκορ από τα 6,75μ. για τον Πανιώνιο, ωστόσο ο Άλντριτζ «απάντησε» για το 10-3. Ο Κρούζερ έριξε τη διαφορά στους 5 (14-9), αλλά με ένα νέο σερί (5-0), οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 19-9. Η διαφορά έμεινε στους 10 μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, με την Τρέντο να είναι μπροστά με 25-15.

«Βροχή» από τρίποντα, σταθερά μπροστά στο σκορ οι γηπεδούχοι

Ο Λιούις με τρίποντο μείωσε σε 25-18, αλλά η Τρέντο… πάτησε ξανά το γκάζι στην επίθεση και με ένα 8-0 βρέθηκε στο +15 (33-18). Τσαλμπούρης, Νιανγκ και Λιούις ευστόχησαν σε τρίποντα για το 36-24 και μετά το καλάθι του Νιανγκ, Τσαλμπούρης και Άλντριτζ πέτυχαν ακόμα δύο τρίποντα για το 41-27. Ο Τζάκσον πέτυχε ένα έμμεσο τρίποντο και οι Στιούαρντ και Νιανγκ από τα 6,75μ. διαμόρφωσαν το 49-30. Ο Νικολαΐδης με ένα προσωπικό 5-0 μείωσε σε 49-35 και ο Λέμον διαμόρφωσε το 51-37 του ημιχρόνου.

What was that 😱



Alexandros Nikolaidis with an unbelievable finish 🤯#RoadToGreatness | @PanioniosBasket pic.twitter.com/bMeoDk0M3T — BKT EuroCup (@EuroCup) January 13, 2026

«Μυθικό» τρίτο δεκάλεπτο με 32 πόντους και προβάδισμα για τον Πανιώνιο

Ο Πανιώνιος πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες φετινές του περιόδους (13-32 επιμέρους σκορ υπέρ του). Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στην επανάληψη και με τους Τόμασον, Τσαλμπούρη και Λέμον έριξαν τη διαφορά στους 5 (52-47). Οι γηπεδούχοι βρήκαν ένα σερί 5-0 (57-47) αλλά με τους Κρούζερ, Τόμασον, Νικολαΐδη και Λιούις ο Πανιώνιος κατάφερε να ισοφαρίσει σε 57-57. Ο Τόμασον με τρίποντο τον έβαλε μπροστά με 57-60 και οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου (64-69).

Ο Μπατλ έκρινε το ματς με buzzer-beater

Με τους Τζακιμόβσκι και Τζόουνς η Τρέντο ισοφάρισε σε 69-69 και ο τελευταίος την έβαλε και μπροστά με 70-69. Τόμασον και Τσαλμπούρης έφεραν τον Πανιώνιο στο +3 (76-79). Οι δύο ομάδες φάνηκαν αγχωμένες και για περίπου ένα λεπτό δεν κατάφεραν να σκοράρουν, όμως ο Λιούις με ένα μεγάλο καλάθι ανέβασε τη διαφορά στους 5 (76-81). Ο Στιούαρντ με ένα προσωπικό 6-0 κατάφερε να βάλει μπροστά την Τρέντο με 82-81 αλλά ο Τόμασον έδωσε γρήγορα ξανά το προβάδισμα στον Πανιώνιο (82-83). Ο Μπατλ πέτυχε ένα όμορφο καλάθι για το 84-83 και με βολές των Τόμασον και Τζόουνς το σκορ έφτασε στο 86-85. Με 19" ο Κρούζερ ευστόχησε σε ένα μεγάλο καλάθι για το 86-87. Όμως, στην τελευταία επίθεση ο Μπατλ κατάφερε να ευστοχήσει σε buzzer-beater και να δώσει τη νίκη στην Τρέντο με 88-87.

Τα δεκάλεπτα: 25-15, 51-37, 64-69, 88-87

Τα στατιστικά του αγώνα.