Γκασόλ: «Για αυτό ο Ναβάρο έφυγε από το ΝΒΑ και επέστρεψε στην Μπαρτσελόνα»

Ο Πάου Γκασόλ μίλησε για την πορεία του Χουάν Κάρλος Ναβάρο στο ΝΒΑ και την απόφασή του να επιστρέψει στην Ευρώπη και την Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «Drafts»:

«Ο Χουάν Κάρλος βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια και αποφασίζει να έρθει στο ΝΒΑ και να παίξει μαζί μου στο Μέμφις. Υπό όλες τις συνθήκες, είχε μια πολύ καλή χρονιά ως rookie, ήταν στην δεύτερη πεντάδα των rookies, αν και ξέρω ότι σε συναισθηματικό επίπεδο ήταν δύσκολο. Πάνω απ' όλα, όταν έφυγα, έμεινε πολύ μόνος, αλλά έμεναν δύο μήνες και κάτι ακόμα, αν και στο NBA είναι πολύ μεγάλοι σε διάρκεια σε μια ομάδα που δεν κερδίζει αγώνες».

Ήμουν απόλυτα σίγουρος ότι θα μπορούσε να συνεχίσει και να υπογράψει το συμβόλαιο που του άξιζε, ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει ένα mid-level, 5 ή 6 εκατομμύρια το χρόνο. Ακούγονταν φήμες για την Ουάσινγκτον, μια ομάδα που ήθελε να τον επιλέξει στο ντραφτ ή τον είχε επιλέξει. Αλλά επίσης, δεν ξέρω αν ο συναισθηματικός παράγοντας και η προσφορά ενός σημαντικού συμβολαίου από τη Μπαρτσελόνα, τον έκαναν τελικά να αποφασίσει να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Ο Χουάν Κάρλος είναι πολύ οικογενειακός άνθρωπος, πολύ δεμένος με το σπίτι του, και αυτό επίσης τον επηρέασε στην απόφασή του να επιστρέψει στη Βαρκελώνη και να κλείσει το κεφάλαιο του NBA. Ούτε εγώ τον πίεσα πολύ, έκανε μια προσπάθεια σε οικονομικό, προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο για να παίξει στο Μέμφις μαζί μου, απέδειξε ότι μπορεί να παίξει με τους καλύτερους και να κάνει καλή δουλειά και μετά επέστρεψε στη Μπάρτσα. Κέρδισε την Euroleague στο Παρίσι και ήταν ο MVP, οπότε από αυτή την άποψη είμαι χαρούμενος και περήφανος που πήρε αυτή την απόφαση».