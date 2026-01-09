Βέσελι για Παρτίζαν: «Η σεζόν δεν έχει τελειώσει - Οι παίκτες δεν ήταν κατάλληλοι για την ομάδα»

Οι παίκτες δεν ήταν κατάλληλοι για την Παρτίζαν σύμφωνα με τον Γιαν Βέσελι, ενώ ο ίδιος δήλωσε πως η σεζόν για την σέρβικη ομάδα δεν έχει τελειώσει ακόμα.

Η Μπαρτσελόνα (13-7) αντιμετωπίζει απόψε (9/1, 21:30) στο «Palau Blaugrana» την Παρτίζαν (6-14), στην επιστροφή του Χουάν Πεναρόγια στην Βαρκελώνη, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης, προχώρησε σε δηλώσεις ο Γιαν Βέσελι, πρώην παίκτης της Παρτίζαν, και αναφέρθηκε στην κατάσταση που βρίσκεται η σέρβικη ομάδα, την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον οποίο συνυπήρξε στην Φενέρ για πέντε χρόνια και μαζί κέρδισαν το τρόπαιο το 2017, αλλά και το χτίσιμο της ομάδας.

Αρχικά στάθηκε στην απόφαση του «Ζοτς» να αποχωρήσει, λέγοντας: «Ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Με απειλούσε επίσης ότι θα έφευγε όταν ήμασταν μαζί στη Φενέρμπαχτσε, αλλά αυτή ήταν περισσότερο μια τακτική κίνηση. Ήλπιζα ότι θα συνέβαινε το ίδιο και αυτή τη φορά. Δεν γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες ή ποιο ήταν το πραγματικό πρόβλημα, αλλά πιστεύω ότι όλα έγιναν υπερβολικά για αυτόν. Είναι ένα περίεργο συναίσθημα. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω πώς όλα άλλαξαν τόσο ξαφνικά».

Και έκλεισε αναφερόμενος στο ρόστερ και την μακρά σεζόν: «Πρέπει να είναι σαφές ότι η σεζόν δεν έχει σταματήσει. Η ζωή δεν έχει σταματήσει. Οι παίκτες είναι ακόμα εκεί. Κάποιοι μπορεί να διαφωνούν, αλλά η ομάδα πρέπει να παίξει μέχρι το τέλος. Όλα αυτά με επηρέασαν πραγματικά. Από την αρχή, μου φάνηκε περίεργο το πώς ήταν φτιαγμένη η ομάδα. Ποτέ δεν πίστεψα ότι όλοι αυτοί οι παίκτες ήταν κατάλληλοι για την ομάδα ή για τον τρόπο που λειτουργεί».