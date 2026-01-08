Lakers' Corner: Τα «όργια» του Ντόντσιτς και η πρώτη ήττα για το 2026

Οι... μισοί Λος Άντζελες Λέικερς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς και γνώρισαν την ήττα με 107-91. «Μυθικός» Λούκα Ντόντσιτς με ακόμη ένα triple-double.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ήθελαν να συνεχίσουν το αήττητο σερί τους για το 2026, όμως μόνο εύκολο δεν ήταν αυτό για τους «Λιμνανθρώπους», καθώς παρατάχθηκαν χωρίς τους Λεμπρόν Τζέιμς, Όστιν Ριβς και Ρούι Χατσιμούρα κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς. Έτσι, παρά την απίθανη εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς, το σύνολο του Τζέι Τζέι Ρέντικ γνώρισε την ήττα με 107-91. Πλέον, οι Λέιεκρς είναι 4οι στη δυτική περιφέρεια με ρεκόρ 23-12.

Τα «όργια» του Ντόντσιτς με νέο triple-double, οι απουσίες και οι ελάχιστοι πόντοι

Φυσικά, για τους Λέικερς κορυφαίος παίκτης δεν ήταν άλλος από τον Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος superstar έκανε μία καταπληκτική εμφάνιση και ολοκλήρωσε τον αγώνα με 38 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Ωστόσο, δυστυχώς για τους «Λιμνανθρώπους», κανένας άλλος δε μάτσαρε την ενέργειά του στην επίθεση, με την ομάδα του Ρέντικ να πετυχαίνει μόλις 91 πόντους.

Βέβαια, δεν μπορεί να ξεπεραστεί έτσι πως οι Λέικερς πέτυχαν μόλις 91 πόντους. Δεν είναι τυχαίο πως μόλις τρεις «Λιμνάνθρωποι» είχαν διψήφιο αριθμό πόντων: Ο Ντόντσιτς, ο ΛαΡάβια (16 πόντοι) και ο Χέιζ (10). Είναι ξεκάθαρο πως ο Ρέντικ περιμένει περισσότερα από τους παίκτες του και δεν είναι λίγοι αυτοί που τον απογοήτευσαν.

Οι Λέικερς δεν είχαν μαζί τους τους Λεμπρόν, Ριβς και Χατσιμούρα. Ωστόσο, οι υπόλοιποι παίκτες δεν... άρπαξαν την ευκαιρία που τους δόθηκε. Ο Σμιθ Τζούνιορ έχει ξεκάθαρο ρόλο τους Λέικερς: Να σκοράρει, και δεν κατάφερε να το κάνει. Την ίδια ώρα, ο Κνεκτ δείχνει πως δεν μπορεί να ανακτήσει την περσινή του φόρμα, παρά τις ευκαιρίες που έχει πάρει από τον κόουτς. Χαμηλή πτήση έκανε και ο Γκέιμπ Βίνσεντ, που δεν μπορεί να καλύψει ούτε στο... ελάχιστο το κενό στα γκαρντ.

Οι «Λιμνάνθρωποι» πρέπει να κινηθούν στην αγορά και να αποκτήσουν ένα 3-n-D παίκτη. Οι Βίνσεντ, Κλέμπερ και Κνεκτ θα πρέπει να παραχωρηθούν και να ντυθεί στα χρυσά και μωβ ένας παίκτης που μπορεί να κάνει την διαφορά. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως πρέπει να είναι... βόμβα τύπου Ντόντιτς ή Γιανγκ.

Οι Λέικερς χρειάζονται ποιοτικές προσθήκες, αστέρες έχουν ήδη αρκετούς.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 4 πόντοι, 1 λάθος, 1 κλέψιμο σε 19 λεπτά.

Τζέικ ΛαΡάβια: 16 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 λάθος, 1 κλέψιμο σε 39 λεπτά.

ΝτεΆντρε Έιτον: 9 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 λάθος, 1 μπλοκ σε 29 λεπτά.

Μάρκους Σμαρτ: 2 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 4 λάθη, 3 κλεψίματα 34 λεπτά.

Λούκα Ντόντσιτς: 38 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 7 λάθη, 3 κλεψίματα σε 38 λεπτά.

Μαξ Κλέμπερ: 1 πόντος, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο σε 12 λεπτά.

Ντριου Τίμι: 0 σε όλα σε 1 λεπτό.

Ντάλτον Κνεκτ: 2 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 3 λάθη, 1 μπλοκ σε 19 λεπτά.

Τζάκσον Χέιζ: 10 πόντοι, 7 ριμπάουντ σε 18 λεπτά

Γκέιμπ Βίνσεντ: 6 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ σε 18 λεπτά.

Νικ Σμιθ Τζούνιορ: 3 πόντοι, 1 ασίστ σε 10 λεπτά.

Μπρόνι Τζέιμς: 0 σε όλα σε 1 λεπτό.

Κρις Μάνον: 0 σε όλα σε 1 λεπτό.

Για το σύνολο του Τζέι Τζέι Ρέντικ ακολουθεί το ματς με τους Μιλγουόκι Μπακς (10/1, 05:30) και μετά ο αγώνας με τους Σακραμέντο Κινγκς (13/1, 05:00).