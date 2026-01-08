Το «τρένο» της Φενέρ σταμάτησε στο Ντουμπάι: Η ομάδα του Γκόλεματς με επιθετικό πλουραλισμό δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στο σύνολο του Σάρας, επικράτησε με 92-81 και φουλάρει για τα play-in. ΜVP εμφάνιση του ΜακΊνλεϊ Ράιτ με 22 πόντους (9/11δ.).

Η Ντουμπάι απέδειξε για ακόμα μια φορά την φετινή σεζόν ότι είναι ομάδα έδρας. Το σύνολο του Γκόλεματς έπιασε υψηλά στάνταρ στην απόδοση της και με επιθετικό πλουραλισμό δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Φενέρ και έβαλε στοπ στο σερί νικών της επικρατώντας με 92-81.

Πλέον η ομάδα από τα Εμιράτα με τη νίκη βελτίωσε το ρεκόρ της στο 10-11 και συνεχίζει την μάχη της για την είσοδο της στα play-in, με την ομάδα του Σάρας να υποχωρεί στο 13-7.

Ο ΜακΊνλεϊ Ράιτ συνεχίζει τις MVP εμφανίσεις την φετινή σεζόν, με τον Αμερικανό γκαρντ να μετρά 22 πόντους με 9//11δ. κάνοντας πάρτι στην τουρκική άμυνα. Ο Καμένιας ντύθηκε... Καμπενγκέλε (20π.15ρ.) σε μια double-double εμφάνιση, πολύ καλή παρουσία του Μπέικον με 15 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Ουέιντ Μπόλντγουιν (21π. 5ασ. 6/8δ.) βγήκε μπροστά για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους, με τον Χόρτον - Τάκερ να συμπληρώνει 15 πόντους και 5 ριμπάουντ. Διψήφιος και ο Γιάντουνεν (13π. 4/5δ.).

Πήρε σκορ και προβάδισμα από το… ζωγραφιστό η Ντουμπάι

Αμφίρροπο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα και τον Καμπενγκέλε να δίνει λύσεις για την Ντουμπάι από το ζωγραφιστό (4π. 7-6 στο 2’). Ο Μπέικον είχε βρει ρυθμό στην επίθεση (5π.), ωστόσο κανένα από τα δυο σύνολο δεν μπορούσε να αποκτήσει διαφορά μεγαλύτερη του ενός σουτ (14-12 στο 6’). Τα εκατέρωθεν λάθη είχαν ρίξει τον ρυθμό του παιχνιδιού, με την ομάδα από τα Εμιράτα να διατηρεί ένα ισχνό προβάδισμα (+4, 16-12 στο 8’). Ο Γιάντουνεν βρήκε τους πρώτους του πόντους από μακριά (20-18 στο 9’), με τον Καμένιας να κυριαρχεί στην ρακέτα (8π.) για το +2 της Ντουμπάι (24-22) στο πρώτο δεκάλεπτο.

Έλεγξε τον ρυθμό η Ντουμπάι και άνοιξε την διαφορά με σούπερ Καμπενγκέλε-Μπέικον

Με 5 συνεχόμενους πόντους του Άντερσον μπήκε η Ντουμπάι στο δεύτερο δεκάλεπτο, ανοίγοντας την διαφορά στο +7 (29-22), με την Φενέρ να απαντά άμεσα με 8-0 σερί για να πάρει τα ηνία του σκορ (29-30 στο 14’). Οι παίκτες του Γιασικεβίτσιους είχαν ανεβάσει κατά πολύ την ένταση τους στην άμυνα, με την ομάδα του Γκόλεματς να βρίσκει λύσεις από τα χέρια των Ράιτ και Καμπενγκέλε για το +5 (39-34 στο 16’). Η αστοχία και οι βιαστικές επιθέσεις της τουρκικής ομάδας, έδωσαν την ευκαιρία στους γηπεδούχους να ανοίξουν την διαφορά τους στο +7 (41-34 στο 18’), ελέγχοντας απόλυτα τον… αργό ρυθμό της αναμέτρησης. Το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου βρήκε την Ντουμπάι στο +9 (51-42), με το δίδυμο Μπέικον-Καμπενγκέλε να κάνει όλη την δουλειά για τους γηπεδούχους (22 πόντους).

Πάρτι Καμπενγκέλε-Ραιτ και διψήφιο προβάδισμα για την Ντουμπάι

Φουριόζα μπήκε στο δεύτερο μέρος η Ντουμπάι, με τους παίκτες του Γκόλεματς να βγάζουν ένταση και στις δυο πλευρές του παρκέ, την ώρα που ο Καμπενγκέλε κυριαρχούσε στην ρακέτα για να δώσει την πρώτη διψήφια διαφορά στην ομάδα του (+11, 55-44). Η ομάδα του Γκόλεματς ήταν το απόλυτο αφεντικό του αγώνα και έχοντας βρει ρυθμό στην επίθεση (63-49 στο 25’), την στιγμή που η Φενέρ οδηγούνταν σε βιαστικές επιλογές. Ο Γιάντουνεν έδινε λύσεις από μακριά (4/5τρ.) για το 67-55, με τον ΜακΊνλεϊ Ράιτ να κάνει ότι θέλει την τουρκική άμυνα (14π. 7/8δ.). Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε την ομάδα από τα Εμιράτα στο +11 (73-62), με τους παίκτες του Γκόλεματς να έχουν βάλει σημαντικές βάσεις για μια σπουδαία νίκη.

Η Ντουμπάι άντεξε στην πίεση και έβαλε στοπ στο σερί νικών της Φενέρ

Με 5-0 σερί μπήκε στο 4ο δεκάλεπτο η Φενέρ, μειώνοντας στο -6 (73-67) με την ομάδα του Σάρας να βάζει και τον κόσμο στην εξίσωση που είχε γεμίσει την Coca-cola Arena. Πλέον η τουρκική ομάδα έβγαζε περισσότερη ένταση στην άμυνα, Μπόλντγουιν και Τάκερ είχαν βρει ρυθμό στην επίθεση (73-69 στο 32'), με την Ντουμπάι να μένει χωρίς σκορ για 2:30'. Άντερσον και Καμένια με πέντε συνεχόμενους πόντους διαμόρφωσαν το 78-69, με τον Μπόλντγουιν να κρατά ζωντανή την Φενέρ με τρίποντο (81-72 στο 35'). Η Ντουμπάι ήλεγχε τον ρυθμό, διατηρώντας την διαφορά σε επίπεδα ασφαλείας (+9, 83-74 στο 36'), με την τουρκική ομάδα να αδυνατεί να βρει εύκολο σκορ. Ο Καμένιας έκανε πάρτι στην ρακέτα, φτάνοντας τους 20π. για το +9 στο 39' (87-78), με την ομάδα από τα Εμιράτα να «κλειδώνει» την νίκη (92-81).

Tα δεκάλεπτα: 24-20, 51-42, 73-62, 92-81

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης