«Magic Euroleague» σήμερα μετά το Παναθηναϊκός-Βίρτους!

Μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται γύρω στις 23.00 στη Web Tv του SDNA.

Η 21η αγωνιστική της Ευρωλίγκας ξεκινάει σήμερα με 4 παιχνίδια. Με το Παναθηναϊκός-Βίρτους να είναι εκείνο, που κλέβει τη παράσταση.

Οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες, η Βίρτους θα προσπαθήσει να αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρνει και εκτός έδρας.

Μετά από το ματς του «Telecom Center» θα υπάρχει μία ακόμη πλούσια «Magic Euroleague» στη Web Tv του SDNA.

Εκεί, όπου η δημοσιογραφική ομάδα θα αναλύσει τα πάντα, ενώ δεν θα απουσιάσουν, όπως πάντα, οι ειδήσεις και το παρασκήνιο.

Μείνετε συντονισμένοι, μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται.