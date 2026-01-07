Νέντοβιτς: «Λυπάμαι για την εικόνα της Παρτίζαν - Eίναι απαραίτητη δύναμη για το ευρωπαϊκό μπάσκετ»

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς σε δηλώσεις του μετά την άνετη νίκη της Μονακό κόντρα στην Παρτίζαν τόνισε πως λυπάται για την κατάσταση της σερβικής ομάδας, σημειώνοντας πως είναι απαραίτητη δύναμη για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι μια δύσκολη περίοδος για τον Παρτιζάν. Λυπάμαι ειλικρινά για αυτό. Μια ισχυρή Παρτιζάν είναι απαραίτητη όχι μόνο για τη Σερβία, αλλά και για όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν βρίσκονται σε εύκολη θέση. Είμαι κοντά με τον Βάνια και τον Νικ Καλάθη. Έχουμε μιλήσει και δεν είναι εύκολο για αυτούς. Οι παίκτες είναι σίγουρα αυτοί που υποφέρουν περισσότερο. Είναι η φύση της σεζόν, δεν υπάρχει ξεκούραση. Έχουν ήδη τον επόμενο αγώνα τους την Παρασκευή εναντίον της Μπαρτσελόνα και εύχομαι να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτή τη σεζόν, όσο είναι δυνατόν σε αυτό το σημείο»

Για το αν ήταν εύκολο να προσαρμοστεί στην Μονακό: «Ήταν έκπληξη και για μένα, και ήταν δύσκολο να προσαρμοστώ, γιατί προέρχομαι από μια ομάδα όπου ήμουν ένας από τους τρεις κορυφαίους παίκτες στην επίθεση, αν όχι ο κορυφαίος. Εδώ, έχουμε πολλούς κορυφαίους παίκτες, και μου πήρε λίγο χρόνο να καταλάβω και να βρω τον χώρο που χρειάζομαι και που μπορώ να έχω ρόλο σε αυτή την ομάδα. Είμαι στον σωστό δρόμο για να το πετύχω αυτό, αλλά είναι χαρά μου να παίζω εδώ. Ο Κόουτς Σπανούλης έπαιζε μέχρι πρόσφατα, ήταν γκαρντ και το παιχνίδι μας είναι αρκετά προσανατολισμένο στους γκαρντ. Είχα μια μικρή αναποδιά με έναν τραυματισμό, αλλά επέστρεψα σαν να μην είχε συμβεί ποτέ». παρτσελόνα και εύχομαι να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτή τη σεζόν, όσο είναι δυνατόν σε αυτό το σημείο».