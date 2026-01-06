Σέιμπειν Λι: «Να μείνουμε στο πλάνο του προπονητή μας - Η Παρί είναι επιθετική ομάδα»

Η Παρί είναι πολύ επιθετική ομάδα και θα πρέπει να μείνουν πιστοί στο πλάνο του προπονητή τους δήλωσε ο Σέιμπεν Λι ενόψει της αναμέτρησης της Έφες με την ομάδα του Παρισιού.

Η Αναντολού Έφες (6-13) θα αντιμετωπίσει την Παρί (6-13) στην Πόλη (7/1 ,19:30) στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Euroleague. Η Έφες θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά από συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, με το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Τούρκων, Σέιμπεν Λι να προχωρά σε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης απέναντι στην γαλλική ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αμερικανού γκαρντ:

«Η Παρί είναι μια πολύ επιθετική ομάδα τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μείνουμε στο πλάνο παιχνιδιού που μας έχει ορίσει ο προπονητής μας. όλα τα άλλα θα τακτοποιηθούν από μόνα τους. Ανυπομονώ πραγματικά για αυτόν τον αγώνα».

Δηλώσεις έκανε και ο Πάμπλο Λάσο, ο προπονητής της Έφες, ο οποίος ψάχνει την πρώτη του νίκη μπροστά στο κοινό της ομάδας.

Αναλυτικά και οι δηλώσεις του Ισπανού προπονητή:

«Η Παρί είναι μια δύσκολη ομάδα για να αντιμετωπίσει κανείς, επειδή παίζει σε πολύ υψηλό ρυθμό. Οι αριστερόχειρες παίκτες τους, Ιφί και Ρόμπινσον, είναι πολύ επικίνδυνοι από έξω και είναι πολύ επιθετικοί τόσο στο σουτ όσο και σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Η υπόλοιπη ομάδα το καταλαβαίνει αυτό και το χρειάζεται. Έχουν πολύ καλούς σουτέρ, είναι καλά απλωμένοι στο γήπεδο και είναι πάντα μια δύσκολη ομάδα για να παίξεις εναντίον τους.

Πρέπει να επιβάλουμε τον δικό μας ρυθμό και να ελέγξουμε τα ριμπάουντ για να δημιουργήσουμε όσες επιθετικές ευκαιρίες θέλουμε. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τους παίκτες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτό το δύσκολο πρόγραμμα, να δείξουμε το καλύτερο δυνατό παιχνίδι μας στο γήπεδο και να είμαστε έτοιμοι για έναν δύσκολο αγώνα, γνωρίζοντας ότι έχουμε μια μακρά εβδομάδα μπροστά μας».