Tέλος από την Μπάγερν ο Ντίνγουιντι!

Παρελθόν από την Μπάγερν Μονάχου αποτελεί ο Σπένσερ Ντίνγουιντι, όπως ανακοίνωσε η γερμανική ομάδα!

Έκπληξη από πλευράς Βαυαρών, που ανακοίνωσαν ξαφνικά τη λύση της συνεργασίας τους με τον Αμερικανό άσο, που αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές της φετινής σεζόν στην Euroleague.

Μπάγερν και Ντίνγουιντι χώρισαν τους δρόμους τους, με την ανακοίνωση της γερμανικής ομάδας να κάνει λόγο για προσωπικούς λόγους που επικαλέστηκε ο Αμερικανός άσος.

Ο Ντίνγουιντι μάλιστα με δήλωσή του αποχαιρέτισε τους φίλους της Μπάγερν, αναφέροντας: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση, την ομάδα και τους οπαδούς. Παρά την πρόσφατη δύσκολη φάση της σεζόν, ένιωσα πολύ άνετα στο Μόναχο. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να παίξω».

Ο Αμερικανός άσος τη φετινή σεζόν με την Μπάγερν σε 11 παιχνίδια στην Euroleague μέτρησε 11,7 πόντους, 2,9 ασίστ και 2 ριμπάουντ μέσο όρο.