Ο Κολοσσός Ρόδου ήταν ανώτερος απέναντι στο Μαρούσι και έτσι πήρε μία σημαντική νίκη με 90-76.

Ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχθηκε το Μαρούσι και κατάφερε να πάρει μία σημαντική νίκη. Οι γηπεδούχοι στο δεύτερο ημίχρονο βρήκαν περισσότερες λύσεις επιθετικά και τελικά επικράτησαν με 90-76. Έτσι, η ομάδα του Λυκογιάννη έχει πλέον ρεκόρ 3-9, ενώ το σύνολο του Παπαθεοδώρου «έπεσε» στο 2-10.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Γκαλβανίνι με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 26:58, ενώ από την άλλη ξεχώρισε ο Γκαλβανίνι με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ σε 22:20.

Μπροστά το Μαρούσι με buzzer-beater τρίποντο

Ο Σαλάς άνοιξε το σκορ του αγώνα για το Μαρούσι, με τους Χρυσικόπουλο και Νίκολς να βάζουν μπροστά τον Κολοσσό Ρόδου (3-2). Ο πρώτος με τρίποντο έφερε την ομάδα του στο +3 (9-6), ενώ ο Άκιν ανέβασε τη διαφορά στους 4 αργότερα (12-8). Με τους Κινγκ, Ουίλιαμς και Κουζέλογλου το Μαρούσι προηγήθηκε με 12-14, αλλά οι γηπεδούχοι βρήκαν ξανά λύσεις στην επίθεση και έκαναν το 18-16. Τελικά, το Μαρούσι κατάφερε να ολοκληρώσει την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ, αφού ο Κινγκ ευστόχησε σε μία βολή και ο Πάπας πέτυχε buzzer-beater τρίποντο για το 18-20.

Στο +5 στα αποδυτήρια ο Κολοσσός

Με τους Γκαλβανίνι και Νίκολς οι γηπεδούχοι πέρασαν ξανά μπροστά (23-22) και με ένα μικρό σερί βρέθηκαν να προηγούνται με 5 (29-24). Πετρόπουλος και Γκούντγουιν ανέβασαν τη διαφορά και στους 8 (36-28), ενώ ο Καλαϊτζάκης μείωσε ξανά στους 5 (36-31, 38-33). Ο Ουίλιαμς βρήκε λύσεις για τους φιλοξενούμενους (43-39) και τελικά με τη βολή του Μακ ο Κολοσσός πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ του 44-39.

Πάτησαν το... γκάζι οι γηπεδούχοι

Ο Νίκολς εκτέλεσε βολή για τεχνική ποινή πριν την έναρξη της τρίτης περιόδου και ευστόχησε, ενώ ο Χρυσικόπουλος έκανε το 47-39. Με τους Σαλάς και Μέικον η διαφορά έπεσε στους 3 (47-44) και ο Ουίλιαμς μείωσε στον πόντο (47-46). Με τους Σαλάς και Ουίλιαμς οι φιλοξενούμενοι πέρασαν ξανά μπροστά στο σκορ με 49-50 αλλά με ένα σερί οι γηπεδούχοι βρέθηκαν ξανά στο +8 (58-50). Το Μαρούσι δεν κατάφερε να βρει λύσεις επιθετικά και η διαφορά... εκτοξεύτηκε στους 15 (69-54), με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στην τελευταία περίοδο με το σκορ στο 69-56.

Εύκολη νίκη για τον Κολοσσό

Με τους Κουζέλογλου και Μέικον η διαφορά έπεσε στους 10 (69-59) και με ένα σερί με τους Κινγκ και Πάπας το Μαρούσι μείωσε και στους 5 (71-66). Η διαφορά παρέμεινε σε αυτό το επίπεδο για τα επόμενα λεπτά, μέχρι ο Καράμπελας να ευστοχήσει σε ένα σημαντικό τρίποντο για το 78-70. Μετά το καλάθι του Μέικον, οι Γκαλβανίνι και Πετρόπουλος με ένα σερί 5-0 έφεραν τους γηπεδούχους στο +11 (83-72) και... τελείωσαν τον αγώνα. Τελικά, ο Κολοσσός πήρε τη νίκη με 90-76.

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 44-39, 69-56, 90-76

Τα στατιστικά του αγώνα.