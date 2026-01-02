Η Ρεάλ (11-8) έπαιξε άμυνα και επέστρεψε από το -14 του ημιχρόνου για να επικρατήσει με 107-93 της Ντουμπάι BC (9-10) στη «Movistar Arena» της Μαδρίτης! Ο Τρέι Λάιλς (17 πόντοι) έδωσε την «σπίθα» και ο Μάριο Χεζόνια (20 πόντοι) το πήρε... πάνω του, κόντρα στον Ντουέιν Μπέικον (26 πόντοι) που «ξύπνησε» αργά, ενώ οι ΜακΚίνλεϊ Ράιτ και Αλέκσα Αβράμοβιτς δεν αρκούσαν, στο φινάλε του πρώτου γύρου της EuroLeague.

Παιχνίδι με δυο όψεις στη κατάμεστη Αρένα της Μαδρίτης, με την Ντουμπάι BC να στήνει... πάρτι μετά την ανταγωνιστική πρώτη περίοδο (27-24) και να πηγαίνει στα αποδυτήρια με +14 (44-58) χάρη στο επιμέρους 34-17 και την «πολυφωνία» του δεύτερου δεκαλέπτου!

Επιστρέφοντας, η «Βασίλισσα» έπαιξε άμυνα με ένταση, έριξε μπασκετικό «ξύλο» και δεν άφησε την ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς να τρέξει. Ο Σέρτζιο Σκαριόλο έβαλε τον Λάιλς στην πεντάδα μετά την ανάπαυλα και οι γηπεδούχοι έκαναν 11-0 σε τρεισήμισι λεπτά για το 55-58. Ο Αβράμοβιτς κράτησε τους φιλοξενούμενους μπροστά με βραχεία κεφαλή (73-74), ενώ ο Μπέικον είχε «κολλήσει» στους 13 πόντους και ο Ράιτ δεν γινόταν να «οργιάσει» ξανά.



Μοιραία ήλθε η... καταιγίδα στην τελευταία περίοδο με επιμέρους 34-19 και τον Χεζόνια να «εκτοξεύεται» στους 20 πόντους, έχοντας άξιους συμπαραστάτες, επίσης, τους Καμπάτσο και Ντεκ. Ο Μπέικον προσπάθησε να σώσει τα... προσχήματα και τη διαφορά, βάζοντας 10 πόντους στο φινάλε, όμως η Ρεάλ «καθάρισε» με 107-93 την Ντουμπάι BC.

Στη βαθμολογία, οι δέκατοι Μαδριλένοι (11-8) ισοβαθμούν στην 8η θέση με Ζαλγκίρις και Ερυθρό Αστέρα πριν τη «διαβολοεβδομάδα» κόντρα σε Βιλερμπάν εκτός (6/1, 21:00) και Μακάμπι εντός (8/1, 21:45). Από την άλλη πλευρά, οι «Άραβες» (9-10) έχασαν την ευκαιρία να πιάσουν τη Ρεάλ στη δεκάδα και ισοβαθμούν στην 11η θέση με Βίρτους Μπολόνια και Αρμάνι Μιλάνο. Στη διπλή αγωνιστική θα έχουν δύσκολο έργο κόντρα σε Χάποελ στο Τελ Αβίβ (6/1, 21:05) και Φενέρμπαχτσε στο Ντουμπάι (8/1, 18:00), στην εκκίνηση του δεύτερου γύρου.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 44-58, 73-74, 107-93

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