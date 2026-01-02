Αγνώριστη την τρέχουσα σεζόν η Εφές: Ο Ερυθρός Αστέρας πέρασε... παρελαύνοντας από την Πόλη, διαλύοντας την ομάδα του Λάσο με 87-65. Σπουδαία εμφάνιση του Τζόρνταν Νουόρα με 24 πόντους (4/5δ. 5/7τρ.)

Περίπατος του Ερυθρού στην Πόλη και σπουδαίο διπλό της ομάδας του Ομπράντοβιτς. Το σύνολο του Βελιγραδίου έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην αγνώριστη - φέτος - Εφές και την διέλυσε με 87-65.

Πλέον η ομάδα του Ομπράντοβιτς ανέβηκε στο 11-8 και παρέμεινε εντός play-off, την στιγμή που το σύνολο του Πάμπλο Λάσο έπεσε στο 6-13, βλέποντας την ζώνη των play-in να απομακρύνεται.

Ο Τζόρνταν Νουόρα έκανε την ζημιά στην πρώην ομάδα του. Ο Αμερικανός γκαρντ επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις, μετρώντας 24 πόντους, 5 ριμπάουντ με 4/5δ. 5/7τρ., με τον Μονέκε να συμπληρώνει 16 πόντους με 8 ριμπάουντ. Πολύ καλή παρουσία των Ιζούντου (11π.) και Οτζελέγιε (11π.).

Από την άλλη πλευρά ο Νικ Ουάιλερ Μπαμπ ήταν από τους λίγους που διασώθηκαν από το ναυάγιο της Εφές, με τον Αμερικανό περιφερειακό να μετρά 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 κλεψίματα. Διψήφιοι Σουάιντερ (13π.) και Κάι Τζόουνς (11π. 4ρ)

Σερβικό προβάδισμα δια χειρός Νουόρα για τον Ερυθρό

Aμφίρροπο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τις δυο ομάδες πηγαίνουν περισσότερο σε σετ επιθέσεις, διατηρώντας το σκορ σε χαμηλά επίπεδα 6-3 στο 5’. Ο Ερυθρός αδυνατούσε να βρει εύκολο σκορ (3π. σε 5’), με τον Μπουμπουά να ανοίγει την διαφορά για την Εφές στο +5 (8-3 στο 6’). Οι παίκτες του Σάσα Ομπράντοβιτς μετρούσαν ήδη 4λ. με τον Ιζούντου να φέρνει το παιχνίδι σε ισορροπία με γκολ-φάουλ (8-8 στο 7’). Ο Νουόρα έδωσε σκορ και ενέργεια με την είσοδο του, με τον Αμερικανό να σκοράρει 6 συνεχόμενους πόντους για το +6 των Σέρβων (8-14 στο 8’). Η ομάδα του Βελιγραδίου έστειλε την διαφορά της στο +9 (12-21) δια χειρός Νουόρα (9π.), με τον Κάι Τζόουνς να μειώνει σε 14-21 στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.

Σαρωτικός ο Ερυθρός εκτόξευσε την διαφορά στο +20

Η Εφές έβγαλε ένταση στο παιχνίδι της στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με τον Κάι Τζόουνς να κυριαρχεί στην ρακέτα, μειώνοντας σε απόσταση ενός σουτ (-2, 21-23). O Eρυθρός ήλεγχε απόλυτα τον ρυθμό, διατηρώντας παράλληλα το προβάδισμα του, με τον Νουόρα για συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε στην πρώτη περίοδο (14π.) για να φέρει την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+11, 23-24 στο 16’). Οι παίκτες του Λάσο είχαν χάσει πλήρως την συγκέντρωση τους, δεν έβρισκαν εύκολο σκορ, με την ομάδα του Βελιγραδίου να τρέχει ασύλληπτο σερί για 16-0 για να κλείσουν το πρώτο μέρος στο +18 (25-43).

Διατήρησε την διαφορά της η σερβική ομάδα, αγνώριστη η Εφές

Ο Ερυθρός ήταν το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης, με την σερβική ομάδα να το αποδεικνύει και στο δεύτερο μέρος. Ο Μονέκε έστειλε την διαφορά στο +26 (27-53 στο 23’), έχοντας βάλει σημαντικές βάσεις για ένα σπουδαίο διπλό, την ώρα που η Εφές αδυνατούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό της ομάδας του Ομπράντοβιτς. Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε τους φιλοξενούμενους στο +25 (41-66) σε μια παράσταση για ένα ρόλο στην Πόλη.

Aγνώριστη η Εφές, την διέλυσε ο Ερυθρός

To τελευταίο δεκάλεπτο ήταν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς η εικόνα της Εφές ήταν απογοητευτική. Ο Νουόρα ήταν ζεστός από το πρώτο μέρος έφτασε τους 19π. για το +26 του Ερυθρού στο 31' (45-71), με την τουρκική ομάδα να βγάζει μια μίνι αντίδραση με επιμέρους 11-4 (56-75 στο 34'). Ο ΜακΙντάιρ μπορεί να μην είχε δώσει λύσεις με το σκοράρισμα (2π.), ωστόσο είχε μοιράσει ήδη 9 ασίστ, με τους Οτζελέγιε (11π.) και Μονέκε (14π.) να κάνουν την διαφορά στο ζωγραφιστό. Με την διαφορά να παραμένει σε υψηλά επίπεδα ο Ομπράντοβιτς άνοιξε το rotation και το τελικό 87-65 φανερώνει απόλυτα την εικόνα της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 14-21, 25-43, 41-66, 65-87.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης