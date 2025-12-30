Εορταστικό δείπνο για τον ΠΑΟΚ - Οι ευχές του Βεζυρτζή (pics)

Στο πνεύμα των ημερών και σε μία όμορφη οικογενειακή ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (29/12) το εορταστικό δείπνο της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ.

Με την παρουσία των μελών της διοίκησης, όλης της ομάδας (προπονητές, αθλητές, στελέχη και το επιτελείο), αλλά και του προσωπικού, ανταλλάχθηκαν ευχές, δόθηκαν δώρα σε όλα τα παιδιά.



Όλοι μαζί ετοιμαζόμαστε, στη νέα εποχή, να υποδεχτούμε το 2026, ένα πολύ ιδιαίτερο έτος, με ιστορική σημασία στη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και ο Marvin Jones, καθώς δέχτηκε τις ευχές όλων για τα γενέθλιά του, μαζί με την απαραίτητη τούρτα για την περίσταση. Το εορταστικό δείπνο της ομάδας πραγματοποιήθηκε στο φιλόξενο χώρο του ξενοδοχείου September.

«Αυτή η χρονιά εύχομαι να είναι δική μας και όλοι μαζί να πάμε τον ΠΑΟΚ ψηλά. Να είστε υπερήφανοι για την ομάδα και την προσπάθειά σας. Εύχομαι υγεία και ευτυχία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Η νέα χρονιά να είναι πιο τυχερή από αυτήν που φεύγει και όλα σας τα όνειρα, τα όνειρα όλων μας να ευοδωθούν και να δούμε ένα καλύτερο αύριο», είπε στη σύντομη ομιλία του ο Πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ κ.Νίκος Βεζυρτζής.