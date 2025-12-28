Πρώτη νίκη για τον Πέσιτς στον πάγκο της Μπάγερν - Εύκολα την Τρίερ

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στον πάγκο της Μπάγερν, με την Βαυαρική ομάδα να κερδίζει εύκολα την Τρίερ (94-83), με επιθετικό πλουραλισμό.

Η Μπάγερν ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Τρίερ με την βαυαρική ομάδα να κερδίζει με 94-83 και τον Σβέτισλαβ Πέσιτς να πανηγυρίζει την πρώτη του νίκη στον πάγκο της γερμανικής ομάδας.

Η ομάδα του Μονάχου με τη νίκη ανέβηκε στο 11-1 και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, με την Τρίερ να πέφτει στο 8-4.

Η Μπάγερν είχε επιθετικό πλουραλισμό, με τον Πέσιτς να βλέπει πέντε παίκτες του να σημειώνουν διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Αντρέας Ομπστ ήταν πρώτος σκόρερ με 15 πόντους, με τους Όσκαρ Ντα Σίλβα, Γκιφάι και Λούτσιτς να συμπληρώνουν 13 πόντους έκαστος. Λεπτα συμμετοχής πήρε και ο 18χρονος Έλληνας περιφερειακός, Νίκος Σερμπέζης.

Από την άλλη πλευρά ο Ρόλαντ ήταν ο κορυφαίος με 24 πόντους και 5 ασίστ, με τον Κινγκ να προσθέτει 14 πόντους με 4 ριμπάουντ.