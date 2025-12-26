Τελειώνει άμεσα του Χουγκάζ στον ΠΑΟΚ: Συμβόλαιο για 2,5 χρόνια υπογράφει ο παίκτης (vid)

Παίκτης του ΠΑΟΚ θα θεωρείται από τις επόμενες ώρες ο Νίκος Χουγκάζ. Πόσο θα κοστίσει στον Δικέφαλο, τι συμβόλαιο υπογράφει ο παίκτης. Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Ο ΠΑΟΚ έχει μπει στην εποχή Τέλη Μυστακίδη και οι αλλαγές σε όλα τα επίπεδα είναι γρήγορες και ολοφάνερες. Και εξαιρετικά δυναμικές.

Σε χρόνο dt άλλωστε αποκτήθηκαν τρεις παίκτες με την περίπτωση του Πάτρικ Μπέβερλι να ξεχωρίζει για πολλούς λόγους. Όχι, βέβαια, ότι είναι αμελητέες οι περιπτώσεις του Μπριν Ταϊρί και του Τιμ Αλεν. Είναι αμφότεροι πολύ καλοί παίκτες, απλά δεν έχουν το όνομα και το βιογραφικό του Μπέβερλι.

Ως γνωστόν η αγωνιστική αναβάθμιση του ΠΑΟΚ συνεχίζεται. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να θεωρείται ήδη παίκτης του «Δικεφάλου του Βορρά» ο διεθνής πάουερ-φόργουορντ, Νίκος Χουγκάζ.

Για τον 25χρονο παίκτη υπήρχε ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή, που ανέλαβε η διοίκηση Μυστακίδη, αλλά μόλις πριν από δύο μέρες βρέθηκε η άκρη τόσο με τον Χουγκάζ, όσο και με την ομάδα του, την Τσεντεβίτα.

Πλέον μένουν λεπτομέρειες για να κλείσει το θέμα και πιο συγκεκριμένα οι υπογραφές και η επίσημη ανακοίνωση. Μιλάμε για συμφωνία 2.5 ετών με ένα ποσό για τον παίκτη κοντά στο 1.3 εκ. ευρώ. Κάπου 200.000 ευρώ θα πάρει η Τσεντεβίτα για να τον αφήσει ελεύθερο.

Αυτό θα γίνει μετά τις 30 Δεκεμβρίου. Και αυτό γιατί ο Χουγκάζ έχει δύο αγώνες ακόμη με την ομάδα της Σλοβενίας. Αύριο με τον Ερυθρό Αστέρα για την Αδριατική Λίγκα και στις 30/12 με τον Αρη στην Θεσσαλονίκη για το Eurocup. Παίζει, δηλαδή, με τον Αρη και μένει στη συμπρωτεύουσα, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του με τον ΠΑΟΚ.

Στην Ελλάδα ο 25χρονος έχει αγωνιστεί σε Πανιώνιο, Ιωνικό Νικαίας, Παναθηναϊκό και Περιστέρι. Πέρυσι ήταν στην Ισπανία με την Ανδόρρα και φέτος πήγε στην Τσεντεβίτα. Ανάμεσα σε Πανιώνιο και Ιωνικό βρέθηκε στις ΗΠΑ, παίζοντας και σπουδάζοντας στο Νορθγουέστερν Στέιτ.

Ο Χουγκάζ είναι γιος του παλιού παίκτη του Πανιωνίου, Κρις Χουγκάζ, ο οποίος τώρα είναι υπεύθυνος των ακαδημιών της ομάδας της Νέας Σμύρνης. Ο αδερφός του Νίκου Χουγκάζ, Ρόμπερτ, παίζει στην Καρδίτσα, ενώ η μητέρα του, Σόνια Δάφκου, υπήρξε σημαντική μπασκετμπολίστρια, έχοντας κατακτήσει τρία πρωταθλήματα (ένα με τον Παναθηναϊκό, δύο με τον ΔΑΣΑΛ).

https://youtu.be/WJo4lIWeh6c?feature=shared