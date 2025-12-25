Μπανκέρο: «Είναι μ@λ@κ!#ς ότι παίζουμε καλύτερα χωρίς τον Βάγκνερ»

Ο Πάολο Μπανκέρο σχολίασε το γεγονός πως αρκετοί αναφέρουν ότι οι Μάτζικ είναι καλύτεροι χωρίς τον Φραντζ Βάγκνερ.

Αρκετοί θεωρούν πως οι Ορλάντο Μάτζικ παίζουν καλύτερα χωρίς τον Φραντζ Βάγκνερ στο παρκέ. Μιλώντας στο «The Athletic», ο Πάολο Μπανκέρο αναφέρθηκε σε αυτές τις απόψεις και χαρακτηριστικά είπε πως είναι: «μ@λ@κ!#ς».

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Πιστεύω πως είναι μ@λ@κ!#ς. Δεν θα πω ψέματα. Ο κόσμος θα πει ότι θέλει για εμένα, για τον Φραντζ, για τον οποιονδήποτε. Αλλά ξέρουμε πως είμαστε ο καλύτερός μας εαυτός όταν είμαστε και οι δύο στο παρκέ.

Ο κόσμος λέει πως η μπάλα μοιράζεται περισσότερο όταν δεν παίζει ο Βάγκνερ. Δεν πιστεύω πως ισχύει αυτό. Πιστεύω κάποιες φορές κερδίζεις ομάδες ή παίζεις κάποια ματς και φαίνεται έτσι, αλλά άμα το δεις και το αναλύσεις, παίζουμε με τον ίδιο τρόπο σε κάθε ματς.

Τίποτα δεν αλλάζει όταν λείπει κάποιος. Παίζουμε με τον ίδιο τρόπο, ειδικά στην επίθεση. Τίποτα δεν αλλάζει. Δεν συμφωνώ με αυτές τις απόψεις, αλλά είναι εκνευριστικό να τις ακούς, επειδή, όπως είπα, είμαστε ο καλύτερός μας εαυτός όταν είμαστε και οι δύο στο παρκέ».