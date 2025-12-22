Αρμάνι: Με τέσσερις απουσίες στο Ντουμπάι και με… μασκοφόρο Μανιόν

Μπορεί τα προβλήματα στην Αρμάνι Μιλάνο να μειώνονται αλλά οι απουσίες δεν μηδενίζουν.

Η ιταλική ομάδα αντιμετωπίζει την Τρίτη (23/12, 18:00) την Ντουμπάι εκτός έδρας και ο Πέπε Ποέτα δε θα έχει στη διάθεσή του τέσσερις παίκτες. Εκτός δράσης παραμένουν οι Ντιέγκο Φλακαντόρι (επεμβατική καρδιολογική επέμβαση), Στέφανο Τόνουτ (οξεία ιογενής λοίμωξη) και μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου ο φόργουορντ Νέιτ Σεστίνα (επέμβαση στο χέρι), όπως και ο σέντερ Ουσμάν Ντιόπ (αρθροσκόπηση στο γόνατο).

Αντίθετα, ο Ιταλός τεχνικός, πέρα από την επιστροφή του Λορένζο Μπράουν, είδε να επιστρέφει στα γκαρντ και ο Νίκο Μανιόν, ο οποίος στο πρόσφατο ματς της Αρμάνι κόντρα στην Καντού για το ιταλικό πρωτάθλημα έπαιξε με προστατευτική μάσκα λόγω του κατάγματος στη μύτη, που τον είχε κρατήσει εκτός για έξι παιχνίδια.

«Η αμυντική μας προσήλωση στον ΜακΚίνλεϊ Ράιτ, τον βασικό τους γκαρντ, θα είναι κρίσιμη για εμάς, καθώς και να περιορίσουμε το επιθετικό τους ταλέντο» σχολίασε για το ματς ο Πέπε Ποέτα.