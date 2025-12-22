Με μυθικό Μπράνσον οι Νικς «λύγισαν» τους Χιτ

Ο Τζέιλεν Μπράνσον έκανε «όργια», οδηγώντας τους Νιου Γιορκ Νικς στη νίκη απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ με 132-125.

Οι Νεοϋορκέζοι αντιμετώπισαν μεγάλη δυσκολία κόντρα στους Χιτ, όμως με τον ηγέτη τους να σημειώνει 47 πόντους, έφτασαν στην επικράτηση, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 20-8.

Με αυτή τη νίκη οι Νικς παρέμειναν στο... κυνήγι των Ντιτρότι Πίστονς και της πρώτης θέσης στην Ανατολή, με τους Χιτ αντίθετα να πέφτουν στο 15-14, παραμένοντας σε θέση για το play in tournament.

Ο Μπράνσον εκτός από τους 47 πόντους, είχε ακόμη 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ, με τον Κελέλ Ουέρ να ξεχωρίζει για τους Μαϊάμι Χιτ, έχοντας 28 πόντους και 19 ριμπάουντ.

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