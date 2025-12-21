Μπασκόνια: Απίθανος Χάουαρντ με 30άρα στη Μάλαγα και buzzer beater τρίποντο νίκης! (vid)

Πήρε… φωτιά και κανείς δεν μπορούσε να τον σταματήσει στο τέλος. Ο Χάουαρντ, ο οποίος τελείωσε το ματς με 30 πόντους (5/7διπ., 3/5τρ., 11/11β.) πέτυχε και τους 14 τελευταίους πόντους της ομάδας του και γύρισε το ματς… μόνος του από το 84-79 στο σπουδαίο διπλό.
Η Μπασκόνια βρέθηκε να χάνει με 17 πόντους στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (62-45), αλλά έκανε την αντεπίθεσή της και με τον Χάουαρντ να σκοράρει με κάθε τρόπο στην τέταρτη περίοδο (14-28 επιμέρους σκορ) πήρε τη νίκη, που την ανεβάζει στο 5-5 και στην 8η θέση της ACB. Αντίθετα, η Ουνικάχα Μάλαγα έπεσε στο 7-4 και στην 7η θέση.
Πέραν του Χάουαρντ, τον οποίο περίμενε με... ανοικτές αγκάλες ο κόουτς της Μπασκόνια, Πάολο Γκαλμπιάτι, εξαιρετικός σε ακόμα ένα ματς ήταν ο Τίμοθι Λουβαβού-Καμπαρό με 20 πόντους, ενώ ο Κόμπι Σίμονς είχε 18. Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο Κρις Ντουάρτε με 23 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 25-23, 51-43, 76-65, 90-93
A NUESTROS BRAZOS pic.twitter.com/UmsUBLQlQZ— Kosner Baskonia (@Baskonia) December 21, 2025