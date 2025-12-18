Ασταμάτητη η Μακάμπι: Η ομάδα του «λαού« πέτυχε 4η συνεχόμενη νίκη στην Euroleague, λυγίζοντας την Βαλένθια σε ματσάρα (85-82) και πλέον αρχίζει να κοιτά ψηλότερα. Άστοχη η Βαλένθια στο φινάλε σε συνεχόμενα σουτ.

Το «τρένο» της Μακάμπι δεν σταματά πουθενά. Η ομάδα του «λαού» με την αύρα του κόσμου της, λύγισε την... άστοχη Βαλένθια με 85-82, πετυχαίνοντας νίκη-δήλωση κόντρα στην φορμαρισμένη ισπανική ομάδα.

Η ομάδα του Κάτας πέτυχε την 4η σερί νίκη της στην Euroleague, ανέβηκε στο 7-10 και πλέον αρχίζει να γλυκοκοιτάει τα play-in, με τις «νυχτερίδες» να πέφτουν στο 11-6.

Για τους νικητές ο Λόνι Ουόκερ πήρε το όπλο του, με τον Αμερικανό να μετρά 14 πόντους με 3/7τρ., με τον Λούντμπεργκ να είναι άλλος παίκτης από τότε που μετακόμισε στην ομάδα του «λαού« (12π. 7ασ.). Πολύ καλή παρουσία από τους Τζίμι Κλαρκ και Λιφ με 11 πόντους έκαστος.

Από την άλλη πλευρά ο Κάμερον Τέιλορ σημείωσε 15 πόντους με 8 ριμπάουντ, με τον Μπαντιό να προσθέτει 14 πόντους. Θετική παρουσία και από τον Κοστέλομε 13 πόντους 6 ριμπάουντ, έδωσε λύσεις ο Μοντέρο με 11 πόντους και 5 ασίστ.

Γρήγορος ρυθμός και μικρό ισπανικό προβάδισμα

Γρήγορος ήταν ο ρυθμός στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τους Μπρίσετ και Ουόκερ να βρίσκουν σκορ από τα 6.75μ. (6-3), με την Βαλένθια να απαντά με 7-0 σερί για να πάρει αέρα 4π. (6-10 στο 2’). Οι παίκτες του Μαρτίνεθ άνοιξαν τον ρυθμό, Μπαντιό και Κοστέλο διαμόρφωσαν το 9-16 στο 5’, με τις «νυχτερίδες» να πατούν καλύτερα στο παρκέ έχοντας το μομέντουμ της αναμέτρησης. Ο Ρέιμαν βρήκε τους πρώτους του πόντους από τα 6.75μ. για το 15-19, με τον Σάντος να ισοφαρίζει σε 19-19 στο 9’. Η ισπανική ομάδα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο σε απόσταση ενός καλαθιού (19-21), σε μια αμφίρροπη πρώτη περίοδο.

Βρήκε ρυθμό η Μακάμπι, προβάδισμα δια χειρός Λούντμπεργκ και Ουόκερ

Λούντμπεργκ και Τέιλορ έγραψαν το 21-24 στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με τον Ντιμπαρτολομέο να φέρνει το παιχνίδι σε ισορροπία με τους πρώτους του πόντους (26-26 στο 12’). Ο Λιφ με καλάθι και φάουλ έβαλε μπροστά την ομάδα του «λαού», με τους γηπεδούχους να τρέχουν ένα γρήγορο 7-0 σερί για να πάρουν αέρα 5π. (33-28 στο 14’). Η Βαλένθια διέκοψε το ισραηλινό σερί (33-32 στο 16’), με τους γηπεδούχους να διατηρούν ένα μικρό προβάδισμα (+3, 37-34 στο 17’), με τον Λόνι Ουόκερ να έχει βρει ρυθμό στην επίθεση (8π. 40-36 στο 18’). Ο Μοντέρο έφερε το ματς σε ισορροπία (41-41 στο 19’), με την Μακάμπι να τρέχει σερί 6-0 για να κλείσει το πρώτο μέρος στο +6 (47-41).

Διατήρησε το προβάδισμα η ισραηλινή ομάδα με όπλο την άμυνα της

Με τρίποντο του Πραντίγια μπήκε στο δεύτερο μέρος η Βαλένθια (47-44), με την Μακάμπι να μένει χωρίς σκορ για παραπάνω από 2’. Μοντέρο και Ουόκερ από την γραμμή των βολών έγραψαν το 48-46 στο 23’, με την ισραηλινή ομάδα να τρέχει σερί 5-0 για να πάρει προβάδισμα 7π. (53-46 στο 24’). Το σύνολο του Κάτας ήλεγχε τον ρυθμό, έχοντας φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του και για πρώτη φορά στην αναμέτρηση οι γηπεδούχοι έδωσαν διψήφια διαφορά στο προβάδισμα του (64-54 στο 26’). Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε την ομάδα του «λαού» στο +9 (70-61).

Άστοχη η Βαλένθια στο φινάλε, σπουδαία νίκη της Μακάμπι που ανεβαίνει

O Ρίβερς με το ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου πήρε το όπλο του, με τον άσο της Βαλένθια να μειώνει στο -7 (72-65), την ώρα που ο Κλαρκ είχε πάντα λύσεις στην άμυνα της ισπανικής ομάδας. Ο Αμερικανός γκαρντ επανέφερε την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+10, 78-68). Οι παίκτες του Κάτας ήλεγχαν απόλυτα τον ρυθμό, και με την αύρα του κόσμου τους είχαν το μομέντουμ της αναμέτρησης, με τον Λούντμπεργκ να ανεβάζει την διαφορά στο +12 (85-73 στο 35'). Η Μακάμπι είχε βάλει σημαντικές βάσεις για να φτάσει τις 4 σερί νίκες, την ώρα που η Βαλένθια ήταν άστοχη από τα 6.75μ. (9/34τρ.). Ο Μοντέρο μείωσε την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα, ενώ ο Τόμπσον με νέο σουτ αποφάσισε να κάνει το παιχνίδι θρίλερ (85-80 στο 38'). Ο Μοντέρο αστόχησε σε κρίσιμο λέι-απ, με τον Κοστέλο να γράφει το 85-82, 27'' πριν το φινάλε. Η Μακάμπι έκανε λάθος, μετά την επαναφορά, με την Βαλένθια να αστοχεί σε τρία συνεχόμενα τρίποντα που θα οδηγούσαν το παιχνίδι στην παράταση, με την ισραηλινή ομάδα να παίρνει σπουδαία νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 47-41, 70-61, 85-82.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης