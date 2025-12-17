Σαρωτικός Προμηθέας κόντα στην Ρίτας: Το σύνολο του Κούρο Σεγκούρα πήρε νίκη - πρόκριση (111-95) κόντρα στην Λιθουανική ομάδα και θα αντιμετωπίσει την Σαλόν για την πρόκριση στο TOP-16 της διοργάνωσης. Ασύλληπτη εμφάνιση του Γκρέι με 30 πόντους.

Ξέσπασε πάνω στην Ρίτας ο Προμηθέας. Η ομάδα της Πάτρας έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης, βρήκε ρυθμό στην επίθεση κερδίζοντας την Λιθουανική ομάδα με 111-95 για την τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων του BCL.

Η ομάδα του Κούρο Σεγκούρα έκλεισε την φάση των ομίλων στο 3-3 και θα αντιμετωπίσει την Σαλόν για την πρόκριση στο TOP-16 της διοργάνωσης, εκεί που θα δημιουργηθού τέσσερις όμιλοι των τεσσάρων ομάδων.

Ο Ρομπ Γκρέι πραγματοποίησε ασύλληπτη εμφάνιση, με τον Αμερικανό γκαρντ να μετρά 30 πόντους με 11/16 σουτ. Πολύ καλή εμφάνιση του Κλοντέλ Χάρις με 17 πόντους και 7 ασίστ, κυρίαρχος Καραγιαννίδης στο ζωγραφιστό με 11 πόντους και 11 ριμπάουντ. Πολύ καλή παρουσία του Μπαζίνα με 16 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Σαρτζιούνας ξεχώρισε με 24 πόντους, με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Αρτούρας Γκουντάιτις να συμπληρώνει 17 πόντους με 15 ριμπάουντ.

Ανώτερη η Ρίτας πήρε διψήφιο προβάδισμα, αντέδρασε ο Προμηθέας

Ο Προμηθέας μπήκε συγκεντρωμένος στην αναμέτρηση αποκτώντας μικρό στο 3’ (+3, 5-2), με την Ρίτας να «τρέχει» επιμέρους 1-10 σε 2’ για να πάρει αέρα 5π. στο 5’. Η Λιθουανική ομάδα είχε φέρει πλέον το παιχνίδι στα μέτρα της, πήρε διψήφια διαφορά πολύ νωρίς (+11, 9-20 στο 7’), με τους Πατρινούς να έχουν χάσει τελείως την συγκέντρωση τους στις δυο πλευρές του παρκέ. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν ρυθμό επιθετικά, έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +14 (18-32), με την Ρίτας να δείχνει την ανωτερότητα της παρά το «μουδιασμένο» ξεκίνημα.

Η ομάδα του Κούρο Σεγκούρα αδυνατούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό της Λιθουανικής ομάδας, με τους Μπαζίνα και Καραγιαννίδη να δίνουν επιθετικές λύσεις για το 27-42 στο 13’. Οι Πατρινοί είχαν ανεβάσει την ένταση τους στην άμυνα, ο Γκρέι με τρίποντο ροκάνισε την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα (-7, 37-44 στο 15’), την ώρα που ο Σαργκιούνας με τον Γκουντάιτις επανέφεραν την διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Ο Προμηθέας είχε φέρει το ματς στα μέτρα του στο φινάλε του πρώτου μέρους, με τους γηπεδούχους να μειώνουν σε απόσταση ενός καλαθιού την διαφορά (52-54).

Ο Γκρέι βρήκε ρυθμό, ο Προμηθέας πήρε νίκη-πρόκριση στην επόμενη φάση

Δυναμικό ήταν το ξεκίνημα του Προμηθέα, με τους Πατρινούς να «τρέχουν» επιμέρους 12-2 για να πάρουν αέρα 8π. (64-56 στο 23’). Οι παίκτες του Σεγκούρα ήλεγχαν απόλυτα τον ρυθμό, με τον Κόλεμαν να δίνει διψήφιο προβάδισμα (+10, 68-58 στο 25’) στην ομάδα του. O φρενήρης ρυθμός βόλευε το παιχνίδι των Πατρινών που διατηρούσαν το προβάδισμα τους σε διψήφια επίπεδα στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου (87-76).

O Προμηθέας ήλεγχε απόλυτα τον ρυθμό της αναμέτρησης, με τον Καραγιαννίδη να γράφει το 93-81 στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου. Η Ρίτας απάντησε άμεσα με σερί 5-0 για το 93-86 στο 34', ωστόσο οι Πατρινοί είχαν απάντηση σε κάθε αντίδραση της Λιθουανικής ομάδας, με τον Καραγιαννίδη να κυριαρχεί στο ζωγραφιστό (11π. 11ρ.). Ο Κλοντέλ Χάρις με τρίποντο εκτόξευσε την διαφορά στο +15 (105-90 στο 38'), με την ομάδα του Σεγκούρα να σφραγίζει τη νίκη και την πρόκριση.

Τα δεκάλεπτα: 18-32, 52-54, 87-76, 111-95

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης