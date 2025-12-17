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Για το απόλυτο κόντρα στην Ντουμπράβα ο Ηρακλής στην Κροατία

Μπάσκετ
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Ο Ηρακλής θα ψάξει την πέμπτη του νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στην Κροατία απέναντι στην Ντουμπράβα, για το ENBL.

Στην Κροατία βρίσκεται ο Ηρακλής (4-0) για να συνεχίσει το αήττητο σερί του στο ENBL με αντίπαλο την Ντουμπράβα (2-3). Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς έχει το απόλυτο μέχρι στιγμής στο ευρωπαϊκό της ταξίδι και θέλει να συνεχίσει έτσι απέναντι στους Κροάτες.

Ο Ηρακλής προέρχεται από την νίκη απέναντι στη Νιούκαστλ ενώ η Ντουμπράβα ηττήθηκε από την Τζίκι Βαρσοβίας την προηγούμενη αγωνιστική. Οι Θεσσαλονικείς θα στερηθούν τος υπηρεσίες των Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (ασθένεια) και Δημήτρη Μωραϊτη (ενοχλήσεις στη μέση).

Για το απόλυτο κόντρα στην Ντουμπράβα ο Ηρακλής στην Κροατία