Για το απόλυτο κόντρα στην Ντουμπράβα ο Ηρακλής στην Κροατία

Ο Ηρακλής θα ψάξει την πέμπτη του νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στην Κροατία απέναντι στην Ντουμπράβα, για το ENBL.

Στην Κροατία βρίσκεται ο Ηρακλής (4-0) για να συνεχίσει το αήττητο σερί του στο ENBL με αντίπαλο την Ντουμπράβα (2-3). Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς έχει το απόλυτο μέχρι στιγμής στο ευρωπαϊκό της ταξίδι και θέλει να συνεχίσει έτσι απέναντι στους Κροάτες.

Ο Ηρακλής προέρχεται από την νίκη απέναντι στη Νιούκαστλ ενώ η Ντουμπράβα ηττήθηκε από την Τζίκι Βαρσοβίας την προηγούμενη αγωνιστική. Οι Θεσσαλονικείς θα στερηθούν τος υπηρεσίες των Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (ασθένεια) και Δημήτρη Μωραϊτη (ενοχλήσεις στη μέση).