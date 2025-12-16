Χωρίς Φάντερμπερκ και Μωραΐτη ο Ηρακλής στην Κροατία

Ο Ηρακλής παίζει αύριο στην Κροατία κόντρα στην Ντουμπράβα (17/12, 20:00) για την ENBL στοχεύοντας στο 5/5 στον όμιλό του και στην προσπάθεια αυτή ο Ζόραν Λούκιτς δε θα έχει μαζί του τους Δημήτρη Μωραΐτη και Ντι Τζέι Φάντερμπερκ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ Ηρακλής:

«Οι “κυανόλευκοι” προπονήθηκαν σήμερα το πρωί στο Ιβανώφειο και θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους αύριο επί κροατικού εδάφους, με μια προπόνηση στο “SSD Duvrava”, το γήπεδο της αντιπάλου τους.

Εκτός προγράμματος έμειναν ο ασθενής D.J.Funderburk και ο Δημήτρης Μωραΐτης, λόγω ενοχλήσεων στην πλάτη. Αμφότεροι δεν θα ακολουθήσουν την αποστολή στην Κροατία.

Στην αποστολή του Ηρακλή συμμετέχουν οι εξής καλαθοσφαιριστές: Justin Wright-Foreman, Kyle Foster, Chris Smith, Νίκος Τσιακμάς, Μάριος Πουλιανίτης, Lance Ware, Κώστας Καμπουρίδης, Βασίλης Χρηστίδης, Justin Edler-Davis και Cole-John Syllas».

Ευγενειάδης: «Να επιβάλλουμε το ρυθμό μας σε άμυνα κι επίθεση»

Ο συνεργάτης του Zoran Lukic, Σταύρος Ευγενειάδης δήλωσε για την αυριανή αναμέτρηση:

«Στο πέμπτο παιχνίδι μας, για τη διοργάνωση του ENBL καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε εκτός εδρας την BC Dubrava από την Κροατία.

Μια ομάδα αξιόλογη και επικίνδυνη, η οποία στην έδρα της παίζει με διαφορετική ψυχολογία κι αυτό αποτυπώνεται και στις δύο νίκες, που έχει πετύχει στο γήπεδό της.

Κύρια απειλή της είναι οι χειριστές της, ο John Michael Wright και o Lovro Gnjidic, οι οποίοι έχουν την ικανότητα να εκτελέσουν, αλλά και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για σουτ τριών πόντων για τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους.

Από την πλευρά μας, καλούμαστε να ξεχάσουμε την ήττα του Σαββάτου από τον Άρη για το πρωτάθλημα και να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας σε άμυνα και επίθεση, ώστε να επιστρέψουμε στα πετυχημένα αποτελέσματα».