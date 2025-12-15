Νουόρα: «Ο Ομπράντοβιτς έχει κάνει καλή δουλειά στον Ερυθρό Αστέρα»

Ο Τζόρνταν Νουόρα μίλησε για την επικείμενη «αποστολή» του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ (16/12, 21:05) και την πορεία των «ερυθρόλευκων» υπό τις οδηγίες του Σάσα Ομπράντοβιτς.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Πρέπει να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι, να επιστρέψουμε σε αυτά που κάναμε στην αρχή της σεζόν και όλα θα πάνε καλά. Είναι μια σπουδαία ομάδα η Χάποελ, έχει παίκτες με τους οποίους έπαιζα μαζί πέρσι και ανυπομονώ να τους αντιμετωπίσω. Μου αρέσει να παίζω τέτοια παιχνίδια απέναντι σε μεγάλες ομάδες και εμείς είμαστε μια μεγάλη ομάδα, θα είναι ένα καλό ματς. Μίλησα με τον Οτούρου και τον Μπράιαντ, προφανώς έπαιξα μαζί του και στο Μιλγουόκι, είναι τα παιδιά μου, ανυπομονώ. Αύριο, για 40 λεπτά, δεν είμαστε φίλοι, αλλά ανυπομονώ να παίξω απέναντί τους.

Όπως πάντα, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τους επιτεθούμε με τον δικό μας τρόπο, να τους αναγκάσουμε να αλλάξουν και να προσαρμοστούν εκείνοι σε εμάς, όχι εμείς σε αυτούς. Είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα, ειδικά επιθετικά. Να μείνουμε στον εαυτό μας, γιατί αυτός είναι ο καλύτερός μας δρόμος για τη νίκη.

Μου αρέσει να παίζω μπάσκετ, είμαι πάντα πνευματικά έτοιμος. Ο κόουτς Σάσα έκανε καλή δουλειά μαζί μας και αγαπά το μπάσκετ. Όποτε μπορώ να παίζω μπάσκετ, το απολαμβάνω. Πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτά που κάναμε στην αρχή της σεζόν».