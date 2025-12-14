Νέο πρόβλημα με Αβράμοβιτς στην Ντουμπάι BC

Νέο πρόβλημα με τον Αλέκσα Αβράμοβιτς προέκυψε στην Ντουμπάι BC, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Σέρβος γκαρντ έχει σπάσει το ένα του πλευρό.

Όπως αναφέρει το Okko Sport και αναδημοσιεύει το mozzartsport, ο Αβράμοβιτς μπορεί να μείνει εκτός δράσης για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Ο Σέρβος γκαρντ και όπως αναφέρεται, έχει ένα σπασμένο κι ένα ραγισμένο πλευρό

Υπενθυμίζεται πως ο Αβράμοβιτς πρόσφατα αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού στο πόδι, που τον κράτησε εκτός στην αρχή της σεζόν, με αποτέλεσμα να κάνει το ντεμπούτο του φέτος στις 9 Νοεμβρίου.

Φέτος έχει προλάβει να αγωνιστεί σε μόλις τέσσερα παιχνίδια στη EuroLeague με 11.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 3 ασίστ κατά μέσο όρο.