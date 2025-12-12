Με Ταϊρί και Άλεν ο ΠΑΟΚ στο Μαρούσι

Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του ΠΑΟΚ, Μπριν Ταϊρί, και Τίμι Άλεν, ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις και υπολογίζονται κανονικά για το κυριακάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με το Μαρούσι (14/12, 13:00).

Οι δύο Αμερικανοί γκαρντ μπήκαν στις προπονήσεις και ο Ζντοβτς θα τους χρησιμοποιήσει στο ματς με το Μαρούσι, όπου θα κάνουν το ντεμπούτο τους. Στον αντίποδα, ο Στεφ Μπράουν έκανε ατομικό πρόγραμμα και η συμμετοχή του στο ματς θα αποφασιστεί ανήμερα του αγώνα.

Αναλυτικά όσα σημειώνει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Στο πολύ σημαντικό εκτός έδρας παιχνίδι με το Μαρούσι έχει επικεντρώσει πλέον το ενδιαφέρον του ο ΠΑΟΚ και στον ελάχιστο χρόνο που έχει στη διάθεσή του ο κόουτς Γιούρι Ζντοβτς, ετοιμάζει την ομάδα και ταυτόχρονα ενσωματώνει τους δύο νέους παίκτες που είναι πλέον στο ρόστερ.

Μπριν Ταϊρί και Τίμι Άλεν, συμμετείχαν στην προπόνηση της ομάδας και θα είναι στη διάθεση του προπονητή για τον αγώνα της Κυριακής στο Μαρούσι (14/12, 13:00). Μέρος της σημερινής προπόνησης ακολούθησε και ο Στέφεν Μπράουν.

Το σημερινό πρόγραμμα της ομάδας ξεκίνησε με ανάλυση τoυ αντιπάλου με την χρήση βίντεο και συνεχίστηκε με προπόνηση με έμφαση στην τακτική.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον αγώνα της Κυριακής θα ολοκληρωθεί με την προπόνηση που θα πραγματοποιηθεί στο PAOK Sports Arena το μεσημέρι του Σαββάτου».