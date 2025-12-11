Σε ένα παιχνίδι με 20 εναλλαγές στο σκορ και τις δυο ομάδες να έχουν διψήφιες διαφορές, η Ζαλγκίρις (9-6) πήρε την «ματσάρα», επικρατώντας με 105-108 της Παρί (5-10). Απολαυστική η «κόντρα» Ιφί (27 πόντοι, λάθος στο -1, άστοχο σουτ για την παράταση) και Φρανσίσκο (26 πόντοι), «κλειδιά» οι Εμπάιγ (23 πόντοι), Γουίλιαμς-Γκος (18 πόντοι-10 ασίστ) και Τουμπέλις.

Κατάμεστη η «Adidas Arena» για ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζευγάρια της 15ης αγωνιστικής στην Euroleague. Ο Γουίλιαμς-Γκος επέστρεψε στη δράση και έδειξε έτοιμος να δώσει στήριγμα στον Φρανσίσκο, αφαιρώντας παράλληλα «μπάλες» από τα χέρια του. Το ξεκίνημα ήταν ανταγωνιστικό, η Ζαλγκίρις προηγήθηκε με τρεις (8-11, 3'), όμως ο Ντοκοσί έβαλε μπροστά την Παρί με κάρφωμα-poster στον Ράιτ για το 13-11 στα μισά. Έκτοτε, η γαλλική ομάδα κίνησε τα «νήματα» και προηγήθηκε με 22-16 από Ρόμπινσον-Χόμες στο 7', «συντηρώντας» διαφορές 4-5 πόντων, όμως ο Φρανσίσκο έκλεισε την περίοδο στο 29-28.

DOKOSSIIIIIIIII 🤯🤯🤯



Huge throwdown by the big man! 💪#MotorolaMagicMoment @Moto | @ParisBasketball pic.twitter.com/WEfvLeLKLU — EuroLeague (@EuroLeague) December

11, 2025



Μπιρούτις και Τουμπέλις ταλαιπωρούσαν την frontline των Παριζιάνων, ενώ στον αντίποδα ο Ιφί έδειχνε να επιστρέφει στα στάνταρ του. Ο σέντερ της Ζαλγκίρις έδωσε δις το προβάδισμα (33-34, 12') και ο Ουλανόβας μπήκε στην «εξίσωση», φθάνοντας του εννέα πόντους (39-41, 15'). Οι Ερέρα και Καβαλιέ, όμως, έφεραν ενέργεια από τον πάγκο και ο Ρόμπινσον ανέβασε τη διαφορά στο +10 (51-41) μέσα σε δυόμιση λεπτά, τρέχοντας σερί 12-0! «Σπίθα» από Γουίλιαμς-Γκος και Φρανσίσκο για το 51-46, ξανά ο Μπιρούτις και 52-48, όμως Φαγέ-Ιφί έκλεισαν το ημίχρονο στο 56-48, σκορ που φάνηκε να «βολεύει» την Παρί.

Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, η ιστορία ήταν διαφορετική και το παιχνίδι ένα πραγματικό ντέρμπι! Μπιρούτις και Τουμπέλις το... βιολί τους κοντά στο καλάθι (59-55, 22'), «ανάσα» από Ιφί και Μόργκαν για το 64-57 στο 23', όμως ο Σλίβα με τρίποντο «έκοψε» τη διαφορά στους δυο (68-66, 25') και άλλαξε το μομέντουμ! Έτσι, ο Ράιτ γύρισε το ματς (70-73, 29') και ο «μαεστρικός» Γουίλιαμς-Γκος με τη βοήθεια των Φρανσίσκο και Λο ολοκλήρωσαν το τρίτο δεκάλεπτο στο 73-80, «τρέχοντας» ένα 5-14 με άμυνα-«γρανίτη».

Η τελευταία περίοδος ήταν σεμιναριακή! Ο Φρανσίσκο έβαλε μπροστά την ομάδα του Τόμας Μασιούλις με 78-86 (32') και ο Γουίλιαμς-Γκος έγραψε το πρώτο +10 (81-91). Άμεση απάντηση και 10-0 μέσα σε τρία λεπτά για το 91-91 (35') από τους Ιφί, Εμπάιγ, Ντοκοσί και το ματς ξεκίνησε από την αρχή! «Κρεσέντο» του Φρανσίσκο για το 95-102 με προσωπικό σερί 7-0, 2:20 για τη λήξη, όμως ο Ιφί με καλάθια και ασίστ στον Εμπάιγ έβαλαν μπροστά την Παρί με 103-102 στο 39'! Όλοι παρακολουθούσαν με... κομμένη την ανάσα. Ο Τουμπέλις σκόραρε για το 103-104, ξανά ο Εμπάιγ (105-104) και πάλι ο Τουμπέλις για το 105-106!

PARIS ON THE RUN 👀

Can they pull of a comeback vs Zalgiris? @ParisBasketball 100 - 102 @bczalgiris with over 1 min to go! 🔥 pic.twitter.com/UqednatoGz — EuroLeague (@EuroLeague) December 11, 2025



Μετά το time-out της Παρί, ο Ιφί έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του σε κατοχή 11 δευτερολέπτων, ο Ουλανόβας έβαλε τις βολές για το 105-108 και στην εκπνοή ο -απαρηγόρητος- Ιφί βρήκε σίδερο, δεν έστειλε το ματς στην παράταση και η Ζαλγκίρις απέδρασε από το Παρίσι! Στη «διαβολοεβδομάδα» που ακολουθεί, το Κάουνας θα υποδεχθεί Εφές (17/12, 20:00) και Παρτίζαν (19/12, 20:00), ενώ η Παρί θα περιμένει την Μπαρτσελόνα πρώτα (16/12, 22:00) και έπειτα θα ταξιδέψει στη Μαδρίτη για τη Ρεάλ (18/12, 21:45).

Τα δεκάλεπτα: 29-28, 56-48, 73-80, 105-108

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