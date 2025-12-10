Η ΑΕΚ έκανε τα εύκολα-δύσκολα, όμως τελικά πήρε τη νίκη κόντρα στη Λέβιτσε στην παράταση (82-82 κ.δ.) με 99-88 κι εξασφάλισε την πρωτιά και την πρόκριση στους «16» του Basketball Champions League.

Η Ένωση χρειάστηκε το έξτρα πεντάλεπτο για να πάρει τη νίκη και καθαρίσει την υπόθεση πρωτιά στον όμιλο (5-0) και την πρόκριση απευθείας στους «16» του Basketball Champions League, αφήνοντας τη Λέβιτσε στο 2-3.

Αποβλήθηκε στα μέσα της δεύτερης περιόδου ο Ντράγκαν Σάκοτα, που ήταν έξαλλος με τις αποφάσεις των διαιτητών και δέχθηκε δύο σερί «Τ».

Πρώτος σκόρερ για την ΑΕΚ ήταν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 22 πόντους (5/6 διπ., 7 ασ.), με τον Κρις Σίλβα να προσθέτει άλλους 19 (7/8 διπ., 9 ριμπ.) και τον Ραϊκουάν Γκρέι 16 (6 ασ., 5 ριμπ.). Στους 10 ο Άντονις Αρμς.

Από την πλευρά της Λέβιτσε πρωταγωνιστής ήταν ο Ακόν Μαουέιν με 22 πόντους (8/8 διπ., 6/6 βολές, 8 ριμπ.), με τον Ρίκι ΜακΓκίλ να προσθέτει άλλους 17. Στους 15 ο Νόβακ Μούσιτς και στους 12 ο Γκέιμπ Ντόρσεϊ.

Ματς με ένταση, αποβολή Σάκοτα κι όλα ανοικτά

Η ΑΕΚ μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι και με τη συμπλήρωση 3 λεπτών προηγήθηκε με 11-3, με τον Αρμς να μετράει ήδη 5 πόντους (1/1 τριπ., 1/1 διπ.). Ο Κρις Σίλβα πήρε την μπαγκέτα και με 4/4 δίποντα (8π.) έκανε το 19-10 στο 6', με την Πατριότι Λέβιτσε όμως να απαντά με σερί 9-0 και να ισοφαρίζει στο 9' (19-19) με πρωταγωνιστή τον Κάριους (8π.) και το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 27-24.

Με την εκκίνηση της δεύτερης περιόδου η ΑΕΚ προηγήθηκε και πάλι με 35-28 (14'), με τον Μπάρτλεϊ να πιάνει δουλειά (8π.), με τους φιλοξενούμενους να απαντούν και πάλι με σερί 4-0 και να μειώνουν σε 35-32 στο 15'. Στην Ένωση είχαν έντονα παράπονα από τους διαιτητές, με τον Σάκοτα να χρεώνεται με δύο σερί τεχνικές ποινές και να αποβάλλεται και τον Γκιλ με 2/2 βολές να ισοφαρίζει σε 41-41 στο 16. Στο υπόλοιπο του ημιχρόνου δεν άλλαξε κάτι, με την ΑΕΚ να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά με 49-47.

Έχασε το ματς μέσα από τα χέρια της η ΑΕΚ και παράταση!

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει και πάλι απόσταση 7 πόντων (54-47), με τους Αρμς και Γκρέι να βγαίνουν μπροστά, αλλά στη συνέχεια την ατυχία να χτυπάει την πόρτα της Ένωσης. Ο Κρις Σίλβα τραυματίστηκε κι αποχώρησε, με τους «κιτρινόμαυρους» να πηγαίνουν σε small ball και τη Λέβιτσε με τον Μαουέιν να μειώνει σε 59-58 στο 28' και τον Ουέσον με τρίποντο να βάζει μπροστά τους Σλοβάκους με 59-61. Κάπου εκεί όμως μίλησε ο Μπάρτλεϊ (15π., 3/8 τριπ.), με τον Αμερικανό άσο να το παίρνει πάνω του και να γράφει το 68-63 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Με την εκκίνηση της τέταρτης περιόδου η Λέβιτσε μάζεψε και πάλι τη διαφορά και με τον Μαουέιν έφερε το παιχνίδι στον πόντο (68-67), με τα πάντα να ξεκινούν από την αρχή. Κατσίβελης και Γκρέι (13π.) όμως απάντησαν και στο 34' έγραψαν το 75-69, με την ΑΕΚ να ανεβάζει την πίεση και στην άμυνα για να καθαρίσει το παιχνίδι, αλλά τη Λέβιτσε να βρίσκει τον τρόπο στο 38' να μειώσει σε απόσταση βολής με τον Ντόρσεϊ (80-77), με τον Αμερικανό άσο να φτάνει τους 7 σερί πόντους και 2:31 πριν το τέλος να ισοφαρίζει σε 80-80 και να βάζει φωτιά στο ματς. Ο Μαουέιν στο 1:51 με 2/2 βολές μάλιστα έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους με 80-82, μ με τον Μπάρτλεϊ στα 28" να ισοφαρίζει σε 82-82. Ο Μαουέιν στη συνέχεια έκανε λάθος, με τον Μπάρτλεϊ να αστοχεί σε τρίποντο και την αναμέτρηση να οδηγείται στην παράταση!

Καθάρισε το μυαλό της και «πέταξε» για τους «16» η Ένωση

Γκρέι και Σίλβα με άμεσο κι έμμεσο τρίποντο στην έναρξη του έξτρα πεντάλεπτου έκαναν το 88-82 (41'), με τη Λέβιτσε όμως να μην αφήνει την Ένωση και πάλι να ξεφύγει και να μειώνει στο καλάθι στο 43' (88-86). Ο Λεκαβίτσιους όμως με τρίποντο έδωσε στους «κιτρινόμαυρους» αέρα 5 πόντων (91-86), με τον Κρις Σίλβα 1:49 πριν το τέλος της παράτασης να διαμορφώνει το 93-86 και την ΑΕΚ τελικά να φτάνει στην επικράτηση με 99-88

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 49-47, 68-63, 82-82 (κ.δ.), 99-88 (παρ.)

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