Αν και βρέθηκε στο +13 ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να γευτεί τη χαρά της νίκης στη Γερμανία. Έχοντας και διαιτητική εύνοια, η Τσέμνιτζ έκανε την ανατροπή και επικράτησε τελικά με 73-68, με τον Πανιώνιο να μένει στους 4 πόντους σε μια ολόκληρη περίοδο…

Την ένατη διαδοχική του ήττα γνώρισε στο Eurocup ο Πανιώνιος, πέφτοντας έτσι στο 1-9, σε ένα παιχνίδι που έδειχνε να ελέγχει για 30 λεπτά. Αν και βρέθηκε μπροστά με 53-66 στο ξεκίνημα της τέταρτη περιόδου, πέτυχε έκτοτε ένα μόνο καλάθι και σε συνάρτηση με κάποιες αποφάσεις των διαιτητών, είδε τους γηπεδούχους (ανέβηκαν στο 4-6) να αντεπιτίθενται και να του κλέβουν τη νίκη.

Πρώτος σκόρερ για τον Πανιώνιο, που σούταρε 3/29 τρίποντα και μόλις 10% ποσοστό (!), ήτανο Τζέιλεν Χαντς με 19 πόντους, αλλά με 1/9 τρίποντα. Στους 11 πόντους έφτασε ο Στέντον Λέμον και στους 10 ο Ρόκι Κρούζερ. Από την άλλη πλευρά ο Αμάντου Σόου είχε 19 πόντους, 10 ριμπάουντ και ο Κέβιν Γιέμπο 16 πόντους.

Στην επόμενη αγωνιστική (11η) ο Πανιώνιος υποδέχεται την Ουλμ (17/12, 19:30) και ενδιάμεσα παίζει ξανά εντός έδρας με τον Προμηθέα (13/12, 18:15) με τον Προμηθέα.

Σερί από Χαντς και προβάδισμα στο ημίχρονο ο Πανιώνιος

Μετά τον αρχικό αιφνιδιασμό που δέχθηκε ο Πανιώνιος στο ξεκίνημα του ματς (7-0), οι Λιούις και Σταρκς είτε σκόραραν, είτε δημιουργούσαν για τους συμπαίκτες τους, με το σκορ να μειώνεται στο 11-7. Εκεί, ο Κρούζερ με 5 σερί πόντους έβαλε την ομάδα του μπροστά (11-12), αλλά οι Σόου και Νιούμαν απάντησαν για το 20-18 της πρώτης περιόδου.

Ο τελευταίος με ακόμα δύο τρίποντα κράτησε τους γηπεδούχους μπροστά (25-23), ο Λέμον είχε απαντήσεις (32-29) και έτσι ο Πανιώνιος παρέμενε ανταγωνιστικός. Παρότι η γερμανική ομάδα έδειχνε να ελέγχει το ματς διατηρώντας μια ισχνή διαφορά, ο Χαντς, βάζοντας 7 σερί πόντους στο τελευταίο δίλεπτο του δεκαλέπτου, έφερε τον Πανιώνιο (σερί 0-9) σε θέση οδηγού στο ημίχρονο με το 37-40.

Από το +13 ο Πανιώνιος, στο -5

Οι κυανέρυθροι συνέχισαν από εκεί που σταμάτησαν στο ημίχρονο, καθώς κατάφεραν να αυξήσουν την απόσταση. Κρούζερ και Λέμον ηγήθηκαν επιθετικά για το 42-50 και λίγο μετά ο Χαντς δημιούργησε διψήφια διαφορά (46-56 και 47-60), με τον ίδιο να διαμορφώνει το 53-64 της τρίτης περιόδου, φτάνοντας τους 17 προσωπικούς πόντους.

Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε στο τελευταίο μέρος της αναμέτρησης. Παρότι ο Χαντς έγραψε εκ νέου το +13 (53-66), ο Πανιώνιος έπαθε… μπλακ άουτ και είδε την Τσέμνιτζ να επιστρέφει στο ματς. Η γερμανική ομάδα έτρεξε σερί 12-0 μειώνοντας στον πόντο και ο Ουότσον ήταν αυτός που σκόραρε για τον Πανιώνιο μετά από σχεδόν πέντε λεπτά, κάνοντας το 65-68 στα 3’30’’ πριν το φινάλε. Οι παίκτες του Ηλία Ζούρου έκαναν λάθη και κακές επιλογές στην επίθεση, με αποτέλεσμα να βρεθούν πίσω με 71-68 μετά το τρίποντο του Ντέιβις στο 1’15’’. Ο Χαντς αστόχησε σε ακόμα ένα τρίποντο (1/9), ο Ντέιβις έβαλε τις βολές (73-68) και ο Πανιώνιος γνώρισε έτσι άλλη μία ήττα…

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 37-40, 53-64, 73-68

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.