Εκθείασε τον Λεσόρ ο Αβράμοβιτς: «Κυρίαρχος και απίστευτος σέντερ»

Με κολακευτικά λόγια εκφράστηκε για την ποιότητα του Ματίας Λεσόρ ο άλλοτε συμπαίκτης του στην Παρτιζάν, Αλέκσα Αβράμοβιτς.

Ο νυν γκαρντ της Ντουμπάι BC σε δηλώσεις του στο «Basketball Sphere» αναφέρθηκε με τα καλύτερα για τον σέντερ του Παναθηναϊκού, χαρακτηρίζοντάς τον «κυρίαρχο και απίστευτο σέντερ».

Με αφορμή τα όσα πέτυχε η Παρτιζάν τη σεζόν 2022-23, φτάνοντας μια ανάσα από το Final Four της Euroleague, ο Αβράμοβιτς ξεχώρισε:

«Εκείνη τη χρονιά συντρίβαμε αμυντικά τις αντίπαλες ομάδες, ενώ επιθετικά είχαμε πολύ ταλέντο. Ο Ματίας Λέσορ ήταν εύκολα ο καλύτερος αμυντικός στην EuroLeague εκείνη τη χρονιά. Και είχαμε κι άλλους πολύ καλούς αμυντικούς όπως ο Άλεν Σμαΐλαγκιτς, ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο Ντάντε Έξουμ, ο Γιαμ Μαντάρ, μια εκπληκτική αμυντική ομάδα».

Και αναφέρθηκε περισσότερο στον Λεσόρ: «Είναι ένας απίστευτος σέντερ, ένας πραγματικά σύγχρονος ψηλός. Κάνει τα πάντα: άμυνα, επίθεση, ριμπάουντ, ξέρει σε τι είναι σπουδαίος και κυριαρχεί σε αυτόν τον τομέα. Όταν οι παίκτες εκτελούν ακριβώς αυτό που τους ζητά ο προπονητής, αυτό είναι το καλύτερο πράγμα».