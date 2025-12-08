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Μαχητές Πειραματικό - Κόροιβος Αμαλιάδας 77-88

Μπάσκετ
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Στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 11η αγωνιστική της Elite League, ο Κόροιβος Αμαλιάδας επικράτησε των Μαχητών Πειραματικού στα Πεύκα με 88-77.

Η ομάδα του Θανάση Γιαπλέ έφτασε τις έξι νίκες και πλέον μοιράζεται το ίδιο ρεκόρ με τους ηττημένους (6-5). 

Μαχητές Πειραματικό-Κόροιβος Αμαλιάδας 77-88

Διαιτητές: Ντόγκας-Ζαχαρής-Μαραμής (Μοσχοτόγλου)

Δεκάλεπτα: 21-6, 38-35, 50-58, 77-88

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς, Μπανκς 27 (4), Πουρλίδας 2, Κατσαμούρης 7, Νώτης 14, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης 6 (1), Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 21 (3), Κομνιανίδης

Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Σμιθ 21 (3), Λεμπέσης 7 (1), Κωνσταντινίδης 10 (2), Πιλάβιος, Παρασκευόπουλος 11 (1), Βάρνερ 20, Πετανίδης 15 (1), Κάτζος, Καλιανιώτης 4

Αναλυτικά η 11η αγωνιστική:

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Αιγάλεω-Σοφάδες 83-73

Πρωτέας Βούλας-ΑΓΕΧ 89-97

Νίκη Βόλου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 87-91

Πανερυθραϊκός-Ψυχικό 77-65

Λαύριο Boderm-Δάφνη 100-58

Evertech Παπάγου-ΝΕ Μεγαρίδος 81-82

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Μαχητές Πειραματικό-Κόροιβος Αμαλιάδας 77-88

Ρεπό: Vikos Φalcons

Η επόμενη αγωνιστική (12η, 13-15/12)

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

17:00 Vikos Φalcons-Μαχητές Πειραματικό

17:00 ΑΓΕΧ-Αιγάλεω

17:00 Σοφάδες-Evertech Παπάγου

17:00 Δάφνη-Πανερυθραϊκός

17:00 Ψυχικό-Νίκη Βόλου

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Κόροιβος Αμαλιάδας

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου

18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-Λαύριο Boderm Ρεπό: Πρωτέας Βούλας

Μαχητές Πειραματικό - Κόροιβος Αμαλιάδας 77-88