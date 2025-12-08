Η ομάδα του Θανάση Γιαπλέ έφτασε τις έξι νίκες και πλέον μοιράζεται το ίδιο ρεκόρ με τους ηττημένους (6-5).
Μαχητές Πειραματικό-Κόροιβος Αμαλιάδας 77-88
Διαιτητές: Ντόγκας-Ζαχαρής-Μαραμής (Μοσχοτόγλου)
Δεκάλεπτα: 21-6, 38-35, 50-58, 77-88
Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς, Μπανκς 27 (4), Πουρλίδας 2, Κατσαμούρης 7, Νώτης 14, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης 6 (1), Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 21 (3), Κομνιανίδης
Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Σμιθ 21 (3), Λεμπέσης 7 (1), Κωνσταντινίδης 10 (2), Πιλάβιος, Παρασκευόπουλος 11 (1), Βάρνερ 20, Πετανίδης 15 (1), Κάτζος, Καλιανιώτης 4
Αναλυτικά η 11η αγωνιστική:
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
Αιγάλεω-Σοφάδες 83-73
Πρωτέας Βούλας-ΑΓΕΧ 89-97
Νίκη Βόλου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 87-91
Πανερυθραϊκός-Ψυχικό 77-65
Λαύριο Boderm-Δάφνη 100-58
Evertech Παπάγου-ΝΕ Μεγαρίδος 81-82
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
Μαχητές Πειραματικό-Κόροιβος Αμαλιάδας 77-88
Ρεπό: Vikos Φalcons
Η επόμενη αγωνιστική (12η, 13-15/12)
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
17:00 Vikos Φalcons-Μαχητές Πειραματικό
17:00 ΑΓΕΧ-Αιγάλεω
17:00 Σοφάδες-Evertech Παπάγου
17:00 Δάφνη-Πανερυθραϊκός
17:00 Ψυχικό-Νίκη Βόλου
17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Κόροιβος Αμαλιάδας
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου
18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-Λαύριο Boderm Ρεπό: Πρωτέας Βούλας