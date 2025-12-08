Στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 11η αγωνιστική της Elite League, ο Κόροιβος Αμαλιάδας επικράτησε των Μαχητών Πειραματικού στα Πεύκα με 88-77.

Η ομάδα του Θανάση Γιαπλέ έφτασε τις έξι νίκες και πλέον μοιράζεται το ίδιο ρεκόρ με τους ηττημένους (6-5). Μαχητές Πειραματικό-Κόροιβος Αμαλιάδας 77-88 Διαιτητές: Ντόγκας-Ζαχαρής-Μαραμής (Μοσχοτόγλου) Δεκάλεπτα: 21-6, 38-35, 50-58, 77-88 Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς, Μπανκς 27 (4), Πουρλίδας 2, Κατσαμούρης 7, Νώτης 14, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης 6 (1), Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 21 (3), Κομνιανίδης Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Σμιθ 21 (3), Λεμπέσης 7 (1), Κωνσταντινίδης 10 (2), Πιλάβιος, Παρασκευόπουλος 11 (1), Βάρνερ 20, Πετανίδης 15 (1), Κάτζος, Καλιανιώτης 4 Αναλυτικά η 11η αγωνιστική: Σάββατο 6 Δεκεμβρίου Αιγάλεω-Σοφάδες 83-73 Πρωτέας Βούλας-ΑΓΕΧ 89-97 Νίκη Βόλου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 87-91 Πανερυθραϊκός-Ψυχικό 77-65 Λαύριο Boderm-Δάφνη 100-58 Evertech Παπάγου-ΝΕ Μεγαρίδος 81-82 Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου Μαχητές Πειραματικό-Κόροιβος Αμαλιάδας 77-88 Ρεπό: Vikos Φalcons Η επόμενη αγωνιστική (12η, 13-15/12) Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 17:00 Vikos Φalcons-Μαχητές Πειραματικό 17:00 ΑΓΕΧ-Αιγάλεω 17:00 Σοφάδες-Evertech Παπάγου 17:00 Δάφνη-Πανερυθραϊκός 17:00 Ψυχικό-Νίκη Βόλου 17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Κόροιβος Αμαλιάδας Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-Λαύριο Boderm Ρεπό: Πρωτέας Βούλας