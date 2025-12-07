«Στον "πάγο" οι συζητήσεις με Σφαιρόπουλο στην Εφές, φαβορί πλέον ο Λάσο»

Στον «πάγο» μπήκαν οι συζητήσεις της Εφές με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, με την τουρκική ομάδα να στρέφεται πλέον στην υπόθεση του Πάμπλο Λάσο.

Όπως αναφέρουν τα Μέσα από τη γείτονα χώρα, ο Έλληνας τεχνικός ζητάει αλλαγές από τη διοίκηση της Εφές στο αγωνιστικό κομμάτι, οι οποίες βρίσκουν σύμφωνη τη διοίκηση, που όμως τις τελευταίες ώρες έχει κάνει στροφή προς τον Λάσο.

Ο Βάσκος προπονητής είναι πλέον το μεγάλο φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εφές, με την τουρκική ομάδα να φουλάρει για να τελειώσει την υπόθεση του αντικαταστάτη του Ιγκόρ Κοκόσκοφ.

Το θέμα θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες, ίσως και ώρες, με τη διοίκηση της Εφές να επιθυμεί να έχει τον νέο προπονητή στο παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής της Euroleague κόντρα στη Βαλένθια (11/12, 21:30).