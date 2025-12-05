ΠΑΟΚ: Παρούσα η νέα διοίκηση με τον Κολοσσό - Η πρώτη αλλαγή για τα εντός έδρας ματς

Το πρώτο του παιχνίδι επί ιδιοκτησίας Αριστοτέλη Μυστακίδη δίνει το απόγευμα του Σαββάτου ο ΠΑΟΚ (6/12, 16:00), αντιμετωπίζοντας τον Κολοσσό και στο «Παλατάκι» θα δώσει το παρών η νέα προσωρινή διοίκηση της ΚΑΕ.

Συγκεκριμένα στο γήπεδο αναμένεται να δώσουν το παρών o πρόεδρος Νίκος Βεζυρτζής, ο αναπληρωτής πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Γιάννης Πετμεζάς και το μέλος της προσωρινής διοίκησης, Ευάγγελος Τσακμακάς.

Παράλληλα, και όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δρομολογήθηκε η πρώτη αλλαγή στην ομάδα όσον αφορά τα εντός έδρας παιχνίδια της και αυτό αφορά το εξής:

«Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της καθημερινότητας της ομάδας και της πιο εύρυθμης λειτουργίας της, η αποστολή του ΠΑΟΚ θα συναντηθεί αύριο το πρωί στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσει από εκεί την καθιερωμένη ρουτίνα που κάνει πάντα την ημέρα του αγώνα. Αρχής γενομένης από τον αυριανό αγώνα με τον Κολοσσό, αυτή είναι μία σημαντική διαφοροποίηση που θα ισχύει πλέον σε όλους τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας».